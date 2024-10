Homens armados matam 21 pessoas em mina de carvão no Paquistão

Por Saleem Ahmed

QUETTA, Paquistão (Reuters) - Dezenas de agressores armados com revólveres, foguetes e granadas de mão invadiram um conjunto de pequenas minas de carvão privadas no sudoeste do Paquistão na sexta-feira, atingindo alguns mineiros enquanto dormiam e atirando em outros depois de alinhá-los, em ação que matou pelo menos 21 pessoas na região conturbada, segundo a polícia.

O ataque de cerca de 40 homens armados, dias antes de o Paquistão sediar uma cúpula do grupo da Organização de Cooperação de Xangai, é o pior em semanas na província rica em minerais do Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.

"Os terroristas armados permaneceram por cerca de uma hora e meia na área de mineração", disse à Reuters o oficial da polícia regional Asif Shafi. "Eles dispararam foguetes e lançaram granadas contra as minas e os alojamentos dos mineiros."

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque às minas da Junaid Coal Co na área de Duki, que também deixou seis feridos.

Entre os mortos estavam quatro cidadãos afegãos; outros quatro ficaram feridos.

O Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão condenou veementemente o ataque em um comunicado e designou seu consulado em Quetta para facilitar a transferência dos corpos.

As empresas e lojas foram fechadas em Duki, enquanto centenas de pessoas se reuniram junto com os corpos dos mortos em um protesto para exigir a prisão dos agressores, segundo a polícia.

"Estamos recebendo ameaças dos militantes há algum tempo, mas não havia informações sobre o ataque", disse o proprietário da mina, Khairullah Nasar, que também é presidente do conselho distrital.

Os agressores queimaram todas as 10 minas, juntamente com os equipamentos e maquinários que estavam dentro delas, acrescentou.

Uma insurgência de décadas no Baluchistão por grupos militantes separatistas levou a ataques frequentes contra o governo, o Exército e os interesses chineses na região para pressionar as demandas por uma parte dos recursos regionais ricos em minerais.

Vários ataques tiveram como alvo trabalhadores imigrantes, incluindo alguns do Afeganistão, empregados em minas menores e operadas por particulares.