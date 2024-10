Homem destrói loja onde trabalhava após ser demitido em Curitiba; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 23 anos está sendo investigado por vandalizar a loja de conveniência em que trabalhava. O caso ocorreu no último domingo (6) em um posto do Grupo Trapézio, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba (PR).

O que aconteceu

Ex-funcionário é investigado por ameaça e dano ao patrimônio. Segundo a Polícia Civil do Paraná, ele foi demitido, se revoltou e resolveu vandalizar a loja onde trabalhava. A reportagem tentou contato com a gerência do posto para entender mais sobre a demissão, mas não teve retorno.

Vídeo mostra o homem usando extintor de incêndio e cadeira para vandalizar loja. Nas gravações, ele dispara o extintor de incêndio na direção da loja, formando uma nuvem de pó químico na entrada. Em seguida, ele pega uma cadeira e a arremessa contra a porta do estabelecimento duas vezes. A polícia informou que ele chegou a quebrar o vidro da loja.

Devido ao cabelo verde, várias pessoas questionaram se o homem estava fantasiado de Coringa, personagem da DC Comics. A Polícia Civil do Paraná negou. A corporação informa ainda que ele não foi preso, apesar de ter ameaçado o gerente e outros funcionários do posto de gasolina.

Como o nome do homem não foi divulgado, o UOL não pôde entrar em contato com ele. Este espaço segue aberto para manifestação.