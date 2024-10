Governador russo exibe nova estátua de Stalin para "honrar" a história

(Reuters) - Um novo monumento ao líder da era soviética Josef Stalin deve ser erguido em breve em uma cidade no noroeste da Rússia, após o que o governador regional disse serem "apelos do público".

O governador de Vologda, Georgy Filimonov, publicou um vídeo nesta sexta-feira mostrando trabalhadores dando os últimos retoques em uma estátua em tamanho real do governante nascido na Geórgia, que comandou a União Soviética com mão de ferro de 1924 até sua morte em 1953.

Filimonov, que foi nomeado para o cargo no ano passado pelo presidente Vladimir Putin, disse que a estátua será erguida na cidade histórica de Vologda, que tem uma população de cerca de 300.000 habitantes e fica a aproximadamente 450 km ao norte de Moscou.

"Essa decisão foi desencadeada por apelos do público para nós", escreveu Filimonov em seu canal no Telegram.

Ele disse que a estátua ficará perto de uma casa onde Stalin viveu de 1911 a 1912, quando foi exilado na província por causa de sua atividade revolucionária.

Stalin supervisionou a rápida industrialização e a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas também foi responsável pela morte de milhões de pessoas em expurgos políticos, campos de trabalho e fome, de acordo com historiadores.

Muitas estátuas e bustos de Stalin foram removidos após sua morte, mas a guerra na Ucrânia - que Putin apresenta como uma batalha existencial semelhante à luta contra os nazistas - fez com que alguns lugares erguessem novos memoriais.

Em sua publicação, Filimonov parecia antecipar a reação à nova estátua.

"Com a devida compreensão da interpretação ambígua do papel dessa personalidade, devemos reconhecer as grandes conquistas, conhecer a história de nosso país, honrá-la e nos orgulharmos dela", escreveu.

Vídeos publicados anteriormente por Filimonov demonstram uma afinidade com líderes soviéticos e fotografias de chefes da polícia secreta, Lavrentiy Beria e Felix Dzerzhinsky, estão penduradas nas paredes de seu escritório. Ele chamou de "conceitual" uma pintura de si mesmo apertando a mão de Stalin, que está pendurada em sua sala de recepção

Filimonov também disse na sexta-feira que havia planos para instalar um monumento a Ivan IV, um czar russo do século 16 sob o qual a construção do Kremlin de Vologda começou.

Popularmente conhecido como Ivan, o Terrível, seu reinado foi marcado por violentos expurgos da nobreza russa e guerras fracassadas contra Suécia e Polônia.

