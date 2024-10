Furacão Milton deixa ao menos 16 mortos na Flórida, que começa a se reconstruir

O número de mortos provocados pelo furacão Milton aumentou nesta sexta-feira (11) para pelo menos 16, informaram as autoridades da Flórida, à medida que os moradores iniciam o processo de reconstrução das suas vidas e casas.

Quase 2,5 milhões de residências e empresas permanecem sem energia e algumas áreas devastadas pelas tempestades entre o Golfo do México e o oceano Atlântico permanecem alagadas.

Milton alcançou a costa do Golfo da Flórida na noite de quarta-feira como uma tempestade de categoria 3, com ventos que atingiram as comunidades que ainda se recuperavam do furacão Helene, há duas semanas, que matou 237 pessoas no sudeste dos Estados Unidos, inclusive na Flórida.

Os tornados relacionados com Milton parecem ter causado mais mortes do que as enchentes.

Por outro lado, um estudo da rede World Weather Attribution (WWA) divulgado nesta sexta-feira concluiu que as chuvas que acompanharam Milton foram entre 20% e 30% mais intensas devido à mudança climática, e os ventos foram 10% mais intensos.

- Assustador -

"Foi muito assustador", disse Susan Stepp, uma moradora de 70 anos de Fort Pierce, cidade na costa atlântica da Flórida onde quatro pessoas morreram em um tornado provocado por Milton.

"Encontraram algumas pessoas mortas lá fora, em uma árvore", disse à AFP. "Deveriam ter se retirado".

O marido de Stepp, Bill, disse que um tornado jogou seu trailer de 22 toneladas "para o outro lado do jardim".

"É assustador e doloroso ao mesmo tempo ver tantos danos e todas as coisas que você realmente ama desaparecerem, mas são apenas coisas e ainda estamos aqui", disse o homem, de 72 anos.

Ao menos seis pessoas morreram no condado de St. Lucie, quatro no condado de Volusia, duas no condado de Pinellas e uma nos condados de Hillsborough, Polk, Orange e Citrus, disseram as autoridades locais.

A tempestade derrubou cabos de energia, arrancou o telhado do estádio de beisebol de Tampa e inundou casas, mas a Flórida conseguiu evitar o nível de devastação catastrófica que as autoridades temiam.

"A tempestade foi significativa, mas felizmente este não foi o pior cenário", disse o governador Ron DeSantis em entrevista coletiva.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu 126 alertas de tornado em todo o estado na quarta-feira, o maior número emitido em um único dia para o estado em registros que datam de 1986, escreveu o especialista em furacões Michael Lowry.

"Não é fácil pensar que você tem tudo e de repente não tem nada", disse Lidier Rodríguez, que foi forçado a deixar seu apartamento inundado perto de Tampa Bay.

As operações de busca continuam nesta sexta-feira e a Guarda Costeira relatou o resgate espetacular de um capitão de barco que resistiu à tempestade agarrado a um refrigerador no Golfo do México.

- Uso eleitoral -

"Este homem sobreviveu a um cenário de pesadelo até mesmo para o marinheiro mais experiente", disse Dana Grady, chefe do centro de comando do Setor de São Petersburgo da Guarda Costeira dos EUA, em nota.

Na quinta-feira, o presidente Joe Biden instou as pessoas a ficarem em casa após a tempestade, já que linhas de energia derrubadas e os escombros criam condições perigosas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o candidato presidencial republicano Donald Trump afirmou que ele e a sua esposa Melania estavam rezando pelos moradores da Flórida afetados pela tempestade e pediu que votassem nele.

O furacão Helene atingiu a Flórida no final do mês passado e as sucessivas tempestades tornaram-se uma questão eleitoral.

Trump espalhou teorias conspiratórias de que Biden e a candidata presidencial democrata Kamala Harris estão abandonando as vítimas e desviando a ajuda destinada a elas.

"Faça algo útil com a sua vida", respondeu Biden na quinta-feira.

