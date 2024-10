França, Itália e Espanha condenam ataque à Unifil por forças israelenses

ROMA (Reuters) - França, Itália e Espanha condenaram nesta sexta-feira o recente ataque à missão de paz da ONU no Líbano, conhecida como Unifil, pelas Forças de Defesa de Israel e disseram que tais ataques são "injustificáveis" e devem "acabar imediatamente".

"Expressamos nossa indignação depois que vários membros da força de paz foram feridos em Naqoura. Esses ataques constituem uma grave violação das obrigações de Israel de acordo com a Resolução 1.701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com o direito internacional humanitário", diz uma declaração conjunta.

"Lembramos que todas as forças de paz devem ser protegidas e reiteramos nosso elogio ao compromisso contínuo e indispensável das tropas/pessoal da Unifil nesse contexto tão desafiador", acrescentou a declaração, ao pedir "um cessar-fogo imediato".

(Reportagem de Angelo Amante)