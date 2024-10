Falar em público: 5 dicas de Harvard para você melhorar sua performance

Considerada uma habilidade, falar em público tem inúmeras vantagens. No âmbito profissional, pode aumentar a confiança, a autoestima e as interações, contribuindo para a construção de relacionamentos profissionais sólidos, e elevar as chances de se obter crescimento e sucesso na carreira.

Uma boa oratória ainda é essencial para persuadir e estimular o público. Além disso, de forma contínua, aprimora a comunicação em geral, tornando a pessoa mais articulada e clara.

Um artigo do site da universidade americana Harvard, referência mundial em educação, traz dicas práticas para melhorar seu desempenho ao falar em público. Confira:

Pratique e prepare-se: sentir o coração acelerado e as mãos trêmulas é normal em situações como essa. Não associe essas sensações a um desempenho ruim. Um pouco de nervosismo pode ser positivo, pois a adrenalina o torna mais alerta e preparado para dar o seu melhor. A melhor forma de superar a ansiedade é se preparar intensamente. Revise suas anotações várias vezes e, quando estiver confortável com o material, pratique bastante. Grave um vídeo de si mesmo ou peça a um amigo para criticar sua performance. Conheça seu público: antes de elaborar sua mensagem, conheça seu público. Isso ajudará na escolha das palavras, nível de informação, organização e motivação. Fique atento às reações e adapte-se: foque no público. Avalie suas reações, ajuste sua mensagem e seja flexível. Um discurso rígido pode fazer você perder a atenção deles ou confundir até os ouvintes mais dedicados. Seja você mesmo: você ganhará mais credibilidade se deixar sua personalidade transparecer, e seu público confiará em suas palavras ao perceberem que você é uma pessoa autêntica. Você também pode contar uma história engraçada para capturar a atenção das pessoas. Elas geralmente apreciam um toque pessoal em um discurso, e uma anedota pode proporcionar isso. Atenção aos gestos: a maior parte da mensagem é transmitida pela comunicação não verbal. Por isso, é importante usar a sua voz e mãos de forma eficaz para não trazer distrações e transmitir as suas ideias de forma clara.

*Com informações de reportagem publicada em 23/07/2024