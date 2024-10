Explosão em indústria fere 30 pessoas em Sertãozinho, interior de SP

Um incêndio após explosão, iniciado no começo da tarde em uma indústria química no bairro Vila Industrial, na cidade de Sertãozinho, região norte do estado de São Paulo, feriu 30 pessoas, quatro delas com maior gravidade, e forçou a evacuação 30 famílias que vivem nas proximidades. A extensão da área isolada ainda não foi informada. As famílias foram levadas para hotéis da região.

As chamas atingiram o reservatório de clorito de sódio da empresa Innove Química e provocaram queimaduras em três pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros, que classificou o evento como incêndio de grandes proporções. A corporação deslocou ao menos 25 bombeiros e dez viaturas para o incidente, que também tem a atuação de agentes da polícia militar, da Prefeitura, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), da Guarda Civil Municipal (GCM) e dos grupamentos de combate a incêndio de usinas da região, que tem grandes áreas de lavoura de cana-de-açúcar, atingidas por queimadas desde o mês de julho.

Segundo a Defesa Civil estadual, o incêndio começou por volta das 12h30, na Rua Gerson de Moura. A Polícia Civil informou que oito vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Sertãozinho, que realizou a perícia da área.

A Cetesb informou que a agência ambiental de Ribeirão Preto acompanha e orienta os trabalhos emergenciais. "O levantamento inicial mostra que aproximadamente 20 mil litros de fertilizante vazaram da fábrica, mas ficaram retidos na galeria de águas pluviais e não atingiram nenhum curso d?água. No momento, os esforços se concentram na limpeza da área. A Cetesb dará continuidade ao acompanhamento dos trabalhos neste sábado (12), e, ao final, irá avaliar a ocorrência e eventuais ações administrativas cabíveis".

Segundo a Prefeitura de Sertãozinho, a empresa envolvida está devidamente legalizada junto ao município, com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em vigência e está localizada em um bairro misto, onde a presença de indústrias e residências é permitida. A Secretaria de Saúde municipal mobilizou toda a UPA da cidade para atender os casos relacionados ao acidente.

"Aproximadamente 30 pessoas foram atendidas, incluindo quatro casos graves que foram estabilizados e, assim que possível, serão encaminhados para hospitais de maior referência e complexibilidade. Além disso, a regional de saúde colocou Sertãozinho como prioridade no atendimento das vítimas nos hospitais em Ribeirão Preto", informou a secretaria municipal de comunicação.

A Secretaria de Educação verificou se as escolas próximas ao local foram afetadas por algum odor ou substância, e constatou que todas estão em condições normais. Também monitorou as possíveis crianças que moram na redondeza do acidente para só serem liberadas da escola assim que a área estiver em condições.

Órgãos municipais seguem monitorando rios e córregos próximos que podem, eventualmente, ser contaminados.

Às 19h, o Corpo de Bombeiros informou que estava em rescaldo, com presença de pequenos focos, em novas vítimas e com cinco viaturas no atendimento.

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto confirmou atendimento de duas crianças e de quatro adultos em estado grave pelos setores pediátrico e cirúrgico, respectivamente.