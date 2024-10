EUA elevam sanções contra setores petrolífero e petroquímico iranianos

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos elevaram nesta sexta-feira as sanções contra os setores petrolífero e petroquímico do Irã, em resposta ao ataque de mísseis do país contra Israel, informou o Departamento do Tesouro.

"Esta ação intensifica a pressão financeira sobre o Irã, limitando a capacidade do regime de obter importantes receitas de energia com o objetivo de minar a estabilidade da região e atacar parceiros e aliados dos EUA", afirmou o Departamento do Tesouro em comunicado.

Israel promete responder ao ataque com mísseis realizado pelo Irã no dia 1º de outubro, uma retaliação às ofensivas israelenses no Líbano e na Faixa de Gaza, e também ao assassinato de um líder do Hamas no Irã.

A nova medida adotada pelos EUA acrescenta os setores petrolífero e petroquímico a um decreto que tem como alvo importantes polos da economia iraniana. O objetivo é impedir que o governo do Irã obtenha recursos que ajudem a fomentar o programa nuclear e de mísseis do país.

A medida permite ao Tesouro “impor sanções a qualquer pessoa determinada a operar nos setores petrolífero e petroquímico da economia iraniana”, revelou o comunicado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que Israel deve buscar alternativas a um simples ataque contra os campos de petróleo do Irã. Países do Golfo Pérsico estão preocupados de que suas próprias instalações possam ser atacadas por aliados de Teerã caso ocorra uma escalada do conflito, disseram à Reuters fontes da região.

(Reportagem de Ismail Shakil e Doina Chiacu)