Dupla é assassinada após matar um homem e ferir grávida em AL; veja vídeo

Dois homens foram mortos segundos após terem assassinado a tiros outro homem e deixarem uma grávida ferida no bairro do Feitosa, em Maceió, na quinta-feira (10).

O que aconteceu

Homicídios foram registrados pelas câmeras de segurança da região. As imagens mostram o momento em que a dupla chega de carro. Em seguida, um homem de camisa vermelha e calça jeans desce armado, vai até onde várias pessoas estão reunidas e começa a disparar.

Atirador atinge o alvo do ataque, que morreu no local. Ao ir embora, ele atira contra uma mulher que estava parada. Após ser atingida, a vítima, que está grávida, cai no chão. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado, no Trapiche da Barra, segundo informações da Polícia Civil de Alagoas. Não foi informado o estado de saúde dela e do bebê.

Após realizar o ataque, o atirador retorna ao carro em que seu comparsa o aguarda. Nesse momento, a dupla é surpreendida por outras pessoas e efetua vários disparos. Os dois foram baleados e morreram dentro do veículo. Os três mortos e a mulher ferida não tiveram os nomes divulgados.

Motivação para o ataque é desconhecida. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maceió. A polícia tenta identificar os outros atiradores. Até o momento, ninguém foi preso.