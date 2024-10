Dois drones cruzam do Líbano para Israel após sirenes soarem, diz Exército

(Reuters) - O Exército israelense afirmou que dois drones do Líbano foram detectados no fim desta sexta-feira após sirenes soarem no centro de Israel, acrescentando que não há relatos de vítimas.

Um drone foi interceptado com sucesso, com “ambos os veículos aéreos não tripulados sendo monitorados desde o momento que cruzaram a fronteira com o Líbano”, informou o Exército em comunicado.

Contudo, um edifício em Herzliya sofreu danos, afirmaram militares e a polícia israelenses em comunicados separados.

Não houve comentários imediatos do grupo armado libanês Hezbollah acerca do ataque com drones.

O conflito entre Israel e Hezbollah eclodiu há um ano, quando os militantes apoiados pelo Irã passaram a lançar foguetes contra o norte de Israel para demonstrar apoio ao grupo militante palestino Hamas, logo no início da guerra na Faixa de Gaza.

Mas o conflito se intensificou nas últimas semanas, com bombardeios de Israel no sul do Líbano, em subúrbios ao sul de Beirute e no Vale do Bekaa, matando muitos líderes do Hezbollah. O grupo passou a atirar foguetes no interior do território de Israel.

(Reportagem de Enas Alashray e Maayan Lubell)