Cybercab: Tesla anuncia táxi autônomo que roda sem volante

Depois de muita espera a Tesla finalmente exibiu oficialmente seu taxi autônomo. Chamado de Cybercab, ele é inspirado na picape Cybertruck e será disponibilizado no mercado em breve de acordo com a fabricante. Cerca de 20 unidades estiveram em exibição em seu evento de lançamento.

O que aconteceu

De acordo com o CEO da Tesla, Elon Musk, a produção do Cybercab iniciará no ano de 2026, antes de revelar que costuma ser "otimista" em seus cronogramas. Entretanto, ele disse que espera ver o modelo pronto antes de 2027.

Assim, o veículo - que foi projetado para não ter nem volante e nem pedais - deverá ter preço de menos de US$ 30 mil (cerca de R$ 169 mil na cotação atual). O Cybercab ainda aguarda aprovação regulatória.

Imagem: Divulgação

Com interior minimalista, o carro possui dois assentos e apresenta uma tela de infoentretenimento retirada de veículos mais conhecidos da Tesla, como Model 3 e Model Y. Por fora, tem uma única barra de luz LED na traseira e portas no estilo borboleta - inéditas em um carro da Tesla.

Há também preocupação com aerodinâmica, com capas nas rodas para render mais alguns quilômetros de autonomia. Não há nem espelhos retrovisores e nem janela traseira.

Imagem: Divulgação

A Tesla ainda revelou a Robovan, uma espécie de ônibus elétrico e autônomo que pode acomodar até 20 passageiros e servir como van de transporte. O modelo também não tem volante e pedais.

