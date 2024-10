Ciro Nogueira: Bolsonaro erra ao aceitar figura 'execrável' como Malafaia

Do UOL, em São Paulo

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, classificou como um erro a proximidade de Jair Bolsonaro (PL) com o pastor Silas Malafaia, que chamou o ex-presidente de "covarde" e "omisso" por adotar um comportamento dúbio nas eleições de São Paulo. "Que porcaria de líder é esse?", afirmou Malafaia à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, no início da semana.

Em entrevista ao UOL News de hoje (11), Nogueira afirmou que Malafaia é uma "figura execrável" e se mostrou desleal ao contar, por exemplo, que um dia Bolsonaro chorou por cinco minutos sem parar ao telefone.

O erro [de Bolsonaro] é ele aceitar essas figuras como Silas Malafaia, que é uma figura completamente execrável, que não lidera nada. Aí isso dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões, como se ele fosse um grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma. É um pastor líder de internet, que não tem nem igreja representativa no país.

É um grande erro de Bolsonaro ter esse tipo de figura do lado dele. Não acrescenta em nada e mostrou agora que não é uma pessoa de confiança.

Pegou [mal]. Ele colocar essa pessoa do lado e essa pessoa vai criticar dessa forma desleal, revelando conversa de telefone. É uma pessoa desleal, eu quero distância dessa figura.

