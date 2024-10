Centro-Sul processa 13,62% menos de cana na 2ª quinzena de setembro, diz Unica

São Paulo, 11 - As usinas do Centro-Sul do Brasil processaram 38,828 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro da safra 2024/25, iniciada em abril, queda de 13,62% em comparação com os 44,952 milhões de toneladas em igual período da temporada anterior 2023/24. Os dados fazem parte do boletim quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta sexta-feira. Ao término da segunda metade de setembro, 258 unidades estavam em operação no Centro-Sul, sendo 239 com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e dez usinas flex. No igual período, na safra 2023/24, operaram 261 unidades produtoras. Na última quinzena, duas unidades encerram a moagem, enquanto no acumulado da temporada já se contabilizam quatro unidades. No ciclo anterior, até o fim de setembro, três usinas haviam terminado o período de processamento de cana-de-açúcar.A produção de açúcar na primeira quinzena de setembro totalizou 2,829 milhões de toneladas, queda de 16,21% ante igual período da safra 2023/24, quando foram produzidas 3,376 milhões de toneladas. Na última quinzena, 47,79% da matéria-prima disponível foi direcionada para a produção de açúcar, ante 51,10% observados no igual período da safra 2023/24. Na segunda metade de setembro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,235 bilhões de litros (alta anual de 0,26%), dos quais 1,443 bilhão de litros de hidratado (+3,33%) e 792 milhões de litros de anidro (-4,89%). Do total de etanol obtido na segunda quinzena de setembro, 15% foram fabricados a partir do milho, com produção de 329,84 milhões de litros, aumento de 38,33% ante os 238,45 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/24. Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de setembro atingiu 160,01 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, ante 154,27 kg por tonelada na safra 2023/2024, variação positiva de 3,72%.