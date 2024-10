Carros com granadas e gasolina são encontrados ao lado de escola no Rio

Do UOL, em São Paulo

Dois carros com explosivos foram encontrados pela polícia em uma rua da zona oeste do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (11).

O que aconteceu

Granadas, galões de gasolina e outros explosivos com materiais de detonação foram encontrados nos veículos. Segundo a Polícia Civil, a vistoria nos carros foi feita com auxílio do Esquadrão Antibombas "para neutralizar o risco e garantir a segurança da região".

Carros foram achados estacionados na rua Waldemar Barbosa, ao lado da Escola Municipal Sindicalista Chico Mendes, no bairro de Santa Cruz. O local onde os veículos estavam estacionados também fica perto de outros prédios públicos da região: o Ciep Papa João XXIII, Colégio Estadual Liberdade e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII.

Área é alvo de disputa de milicianos. Segundo informações da TV Globo, confrontos entre milícias rivais acontecem na área desde a execução do miliciano Jacão na segunda-feira (7). A suspeita é de que os explosivos pertençam à quadrilha de Juninho Varão, da qual Jacão fazia parte. A PCERJ não informou como a informação sobre os explosivos chegou até a corporação.

Alunos não estavam na escola. Ao UOL, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou que o conselho de classe das turmas da rede municipal acontece nesta sexta-feira (11) e, por isso, o funcionamento da escola não foi modificado pela ação policial do lado de fora dela.