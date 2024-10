Cade aprova aquisição de parte de capital da 2C Energia por FIP Marseille e Rio Grande

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pelo FIP Marseille e pela Rio Grande de parte do capital do capital social e votante da 2C Energia, que pertencia à Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA). O despacho foi publicado nesta sexta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU).

O porcentual do capital adquirido na operação foi mantido em sigilo.

A 2C Energia foi fundada em 2021 e, em 2023, passou a ser uma joint venture controlada pela CMAA e a Czarnikow para desenvolver projetos associados à geração e comercialização de energia solar.

"Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que, para a Rio Grande e o FIP Marseille, ela representa a possibilidade de ampliar a exploração de uma atividade complementar ao seu portfólio, aumentando sua participação na 2C Energia por meio de investimentos diretos. Já para o grupo vendedor, a operação representa uma boa oportunidade de negócio", alegaram as empresas no processo.