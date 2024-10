Brasil e Itália fecham acordo para combater tráfico de drogas

BRASÍLIA, 11 OUT (ANSA) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou que o Brasil fechou nesta sexta-feira (11) um acordo de cooperação internacional com a Itália para combater o tráfico de drogas e o crime organizado.

A parceria, que foi selada durante um evento em Roma, tem como objetivo reforçar a troca de informações entre as autoridades das duas nações e evitar possíveis alianças de facções brasileiras com a máfia italiana.

"O procurador nacional antimáfia afirmou que seu país gostaria de aprender o modus operandi das organizações criminosas brasileiras. Nós já sabemos como opera a máfia italiana. São formas diferentes de atuação e queremos trocar informações sobre isso", declarou o ministro.

Além de ter se reunido com Giovanni Melillo, procurador antimáfia e antiterrorismo, e com Vittorio Pisani, chefe da Polícia de Estado, Lewandowski conversou com seu homólogo italiano, Carlo Nordio, para discutir a cooperação jurídica entre os dois países em questões civis e criminais.

O memorando fechado entre Brasil e Itália será assinado durante a Cúpula de Líderes do G20, marcado para acontecer em novembro, no Rio de Janeiro. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.