BlackRock atinge recorde de US$11,5 tri em ativos sob gestão

(Reuters) - Os ativos sob gestão da BlackRock atingiram um recorde pelo terceiro trimestre consecutivo, ajudados pelo aumento dos fluxos de entrada de recursos em fundos negociados em bolsa e por uma forte recuperação das ações que impulsionaram o valor dos investimentos de seus clientes.

Os índices de referência mais amplos do mercado acionário terminaram em alta no terceiro trimestre, com o S&P 500 ganhando 5,4%, enquanto o índice MSCI de ações em todo o mundo subiu 6,2%.

Os ativos gerenciados pela BlackRock subiram para 11,48 trilhões de dólares no terceiro trimestre, acima dos 9,10 trilhões do ano anterior e dos 10,65 trilhões do segundo trimestre.

O maior gestor de ativos do mundo registrou 160 bilhões de dólares em fluxos líquidos de longo prazo no terceiro trimestre. O total de fluxos líquidos atingiu um recorde trimestral de 221,18 bilhões de dólares, acima dos 2,57 bilhões registrados há um ano.

A maioria dos fluxos de entrada foi capturada por ETFs, com 97,41 bilhões de dólares. Enquanto isso, os clientes depositaram 62,74 bilhões nos produtos de renda fixa da BlackRock.

O Federal Reserve finalmente deu início ao seu tão esperado ciclo de flexibilização monetária no período e os gestores de ativos estão prontos para se beneficiar, já que as enorme acúmulo de liquidez que estava à margem do processo está sendo transferido para ativos mais arriscados.

O lucro líquido da BlackRock aumentou para 1,63 bilhão, ou 10,90 dólares por ação, nos três meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com 1,60 bilhão, ou 10,66 dólares por papel, um ano antes.