Âmbar assina termo para assumir controle da Amazonas Energia

SÃO PAULO (Reuters) -A Âmbar Energia, controlada pela holding J&F, assinou na noite da véspera o termo para assumir o controle da distribuidora Amazonas Energia, no último dia de validade da medida provisória que viabilizava a operação.

A informação foi confirmada pela empresa e pela agência reguladora Aneel na manhã desta sexta-feira.

A assinatura do negócio ocorreu mesmo sem a Aneel ter acatado o pedido da empresa de aprovar um plano de transferência de controle na esfera administrativa, um passo que daria mais segurança à transação que acabou tendo aval do regulador apenas sub judice, para cumprir uma liminar da Justiça.

Com mais de 10 bilhões de reais em dívidas e graves problemas operacionais, como índice de furto de energia de 120%, a Amazonas Energia é considerada uma das concessões de distribuição mais difíceis de se operar no país, por sua extensa área em regiões da floresta amazônica.

A concessionária foi privatizada em 2018, quando a Eletrobras ainda era estatal, e desde então sua controladora, a Oliveira Energia, não conseguiu melhorar a situação econômico-financeira e operacional da distribuidora. Isso fez com que a Aneel recomendasse, no ano passado, a caducidade do contrato da empresa.

Para evitar a perda do contrato e uma intervenção do poder público na Amazonas, o governo federal editou em junho uma medida provisória com uma série de ações para viabilizar a recuperação econômico-financeira da concessão e atrair um novo controlador para a empresa.

