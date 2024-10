L'Oréal lança máscara para cabelo que promete reparar 2 anos de danos

Quem faz tratamentos químicos intensos no cabelo como escova progressiva, alisamento e descoloração total, sabe da importância de se ter um arsenal de peso na hora de cuidar dos fios em casa. Afinal, todos esses processos acabam maltratando demais a estrutura do cabelo que, por esse motivo, precisa de cuidados mais intensos.

Uma nova opção de produto para esse público chegou no mercado: é a máscara concentrada Absolut Repair Molecular, de L'Oréal Professionnel. A promessa do produto é ousada: restaurar até dois anos de danos no cabelo após uma única aplicação.

O que essa máscara tem de bom?

Em entrevista ao Guia de Compras UOL, Jacob Oliveras, gerente de educação de L'Oréal Professionnel, explica que processos químicos agridem profundamente o cabelo, retirando as proteínas presentes na estrutura dos fios e levando eles a ficarem sem forma e fracos. "Alguns podem até chegar ao ponto de quebra", afirma o especialista.

Pensando nisso, a nova máscara foi desenvolvida com uma formulação de ativos pequenos, em forma de moléculas —daí o nome "molecular"— para que eles possam penetrar até as camadas mais profundas do cabelo.

O produto possui aminoácidos e peptídeos, que são os 'bloquinhos' necessários para construir a proteína. Dessa forma, a máscara vai nutrir e repor o que foi perdido com a química, devolvendo a estrutura ao cabelo, que fica mais macio, forte e maleável. explica Jacob.

A textura sedosa e cremosa também foi pensada para facilitar a penetração dos ativos na cutícula capilar, mas sem pesar demais no cabelo. O toque final fica por conta da fragrância floral, de bergamota salgada, flor sempre-viva combinada à doçura da baunilha.

Para quem é indicada e quem pode usar?

Antes de sair correndo para adquirir este produto, saiba que ele deve ser usado apenas por quem está com o cabelo muito danificado. Oliveras cita como exemplos o cabelo de quem descoloriu todos o fios e ficou com eles quebradiços, fracos e elásticos (sem estrutura alguma) ou fez escova progressiva e ficou com as pontas secas e quebradas. "O cabelo precisar nesse ponto de quebra para usar a máscara", ensina.

E há um motivo para isso: se o cabelo estiver ressecado, mas não muito, a "bomba" de peptídeos e aminoácidos pode pesar nos fios e deixá-los sem movimento, quase duros.

Por fim, respeitando a condição de estar sensibilizado por processos químicos, a máscara pode ser usada por todas as texturas de cabelo: lisos, ondulados, cacheados e crespos.

Qual a recomendação de uso?

A resposta é: depende. De acordo com o especialista de L'Oréal Professionnel, o ideal é que a pessoa procure um salão de confiança para receber um diagnóstico da situação do cabelo e, só então, passe a utilizar a máscara de acordo com a orientação do profissional.

No geral, para cabelos extremamente danificados e quebradiços, a recomendação é de usar a máscara uma vez por semana durante um mês.

Seria como um cuidado intenso para uma 'emergência' . A partir do segundo mês, com o cabelo mais forte, as aplicações devem ser feitas a cada 15 dias. Por fim, no terceiro mês, o uso deve ser feito apenas uma vez a cada 30 dias. Jacob Oliveras, gerente de educação de L'Oréal Professionnel

