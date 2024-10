84% dos eleitores de Marçal apoiam Nunes, diz pesquisa

Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo Datafolha aponta que o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) tende a herdar 84% dos eleitores que afirmaram ter votado em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, enquanto seu concorrente, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), fica com apenas 4%.

Segundo a pesquisa, Nunes está à frente da disputa do segundo turno, com 55% das intenções de voto; Boulos tem 33% das menções do cenário estimulado, em que os nomes de ambos são apresentados para os entrevistados.

Ainda em relação à transferência dos votos, os recebidos pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), que terminou o primeiro turno em quarto lugar, aparecem assim: 50% para o postulante do PSOL e 33% para o atual prefeito da capital paulista.

De acordo com o levantamento, Boulos tem 58% de rejeição e Nunes, 37%; 10% dos eleitores disseram que votariam em branco ou nulo; 2% não sabem em quem votar.

Essa foi a primeira pesquisa de segundo turno produzida pelo instituto. Na última, divulgada na véspera do primeiro turno, o cenário entre o emedebista e o deputado federal apontava a vitória de Nunes, com 52% dos votos, contra 37% de Boulos.

O Datafolha entrevistou no novo levantamento 1.204 eleitores entre o dia 8 e ontem. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível e confiança, de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o SP-04306/2024.

Cenário espontâneo

O instituto também apurou as intenções de voto no cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não é apresentado para os entrevistados. Nele, Nunes tem 41% das menções, ante 29% de Boulos. Outros 2% afirmaram que votariam "no atual" e também 2% votariam "no 15", em referência ao número de urna do prefeito.

No mesmo cenário, 4% deram outras respostas; 10% votariam em branco ou nulo e 12% não souberam responder.

A maioria dos entrevistados, 85%, disse já estar "totalmente decidida" sobre o voto; 15% afirmaram que ainda podem rever e mudar de decisão.

A pesquisa questionou os entrevistados sobre se julgam o candidato que escolheram como "ideal" ou se votarão nele porque "não há opção melhor". A maioria, 59%, disse não haver alternativa melhor, e 40% que o concorrente é ideal.

Entre os eleitores de Nunes, 68% julgam que votam nele por falta de opção, enquanto 31% o consideram ideal. Já entre o eleitorado de Boulos, 56% avaliam que ele é o ideal, enquanto 43% acreditam que não há alternativa melhor.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.