Zelensky discute apoio com premiê britânico em tour pela Europa

LONDRES, 10 OUT (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (10) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Londres, e o novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, para discutir o fortalecimento militar de seu país.

O chamado "plano de vitória", defendido pelo líder ucraniano como um roteiro para acabar com a guerra com a Rússia em 2025, esteve no centro da discussão "a três" travada em Downing Street.

Em coletiva de imprensa, Starmer insistiu na importância de "continuar a mostrar o compromisso de apoiar a Ucrânia" até o fim, tanto do ponto de vista político como financeiro, tanto da ajuda militar, a qual Zelensky nunca deixa de pedir, tendo como pano de fundo a atual e difícil situação do conflito com os russos.

Já Rutte garantiu que a reunião trilateral "não se trata apenas da Ucrânia, mas também sobre a defesa do Ocidente e o modelo de segurança representado pela Otan em relação a Moscou".

Por sua vez, o presidente ucraniano enfatizou que detalhou seu plano para a vitória e todos os presentes concordaram em trabalhar nele junto com seus aliados.

Segundo Zelensky, "o plano visa criar as condições adequadas para um fim justo da guerra". "Agradeço ao Reino Unido pelo seu apoio contínuo à defesa do nosso país, inclusive com armas de longo alcance", escreveu ele em seu perfil na rede social X, enfatizando que "os temas principais" das discussões "foram a integração euro-atlântica e o fortalecimento militar da Ucrânia".

"Estes são os passos que criarão as melhores condições para restaurar uma paz justa. Também discutimos a rápida implementação das decisões da cúpula da Otan em Washington", concluiu.

A passagem de Zelensky pelo Reino Unido é a primeira de quatro paradas nos principais países da Europa Ocidental - depois de ter visitado Dubrovnik, na Croácia, para uma reunião com líderes dos Balcãs - no âmbito de uma viagem que visa obter novas garantias de apoio a Kiev.

Inclusive, o fortalecimento militar da Ucrânia representa o tema central da viagem de Zelensky, que acontece entre hoje e amanhã e já o levou para Paris após a visita a Starmer. Na capital da França, ele conversará com o presidente francês, Emmanuel Macron, e depois seguirá para Roma, onde se reunirá com a premiê da Itália, Giorgia Meloni, e o papa Francisco; e Berlim, onde foi convidado pelo chanceler alemão, Olaf Scholz. (ANSA).

