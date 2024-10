Wall Street fecha em ligeira queda após inflação e desemprego acima do esperado

Por Sinéad Carew e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) -Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta quinta-feira, com investidores buscando em dados de inflação e pedidos de auxílio-desemprego, que vieram mais alto do que o esperado, indicações sobre a saúde da economia dos Estados Unidos e a trajetória da taxa de juros.

O índice de preços ao consumidor, acompanhado de perto, subiu 0,2% em setembro sobre o mês anterior e 2,4% em base anual, com ambos os números ligeiramente mais altos do que o estimado por economistas consultados pela Reuters.

O núcleo do índice, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 3,3% em relação ao ano anterior, contra uma estimativa de 3,2%.

Em um relatório separado divulgado nesta quinta-feira, os pedidos de auxílio-desemprego também aumentaram para 258.000 na semana encerrada em 5 de outubro, em comparação com uma estimativa de 230.000.

"Investidores ficaram divididos entre um relatório do índice de preços ao consumidor mais forte do que o esperado e um relatório de pedidos de auxílio-desemprego mais fraco do que o esperado", disse Jack Ablin, diretor de investimentos da Cresset Capital.

"Um mostrou que a inflação está mais alta do que o esperado e o outro mostrou que a economia parece mais fraca do que o esperado. É o pior dos dois mundos."

Após os dados econômicos, traders estavam precificando uma probabilidade de aproximadamente 80% de que o Federal Reserve cortará os juros em 25 pontos-base em sua reunião de novembro e uma chance de aproximadamente 20% de que deixaria a taxa básica inalterada, de acordo com o FedWatch da CME.

O Dow Jones caiu 0,14%, para 42.454,12 pontos. O S&P 500 perdeu 0,21%, para 5.780,05 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação negativa de 0,05%, para 18.282,05 pontos.

Apenas três dos 11 principais setores do S&P 500 avançaram nesta quinta-feira, com o de energia, com alta de 0,8%, superando os demais setores, depois que os preços do petróleo subiram. [O/R]

((Tradução Redação Brasília))