Videogame baseado em clássico da literatura alavanca turismo em província da China

A província de Shanxi, no leste da China, experimentou um boom econômico e turístico desde o lançamento de um videogame, Black Myth: Wukong, em 20 de agosto. O jogo "Mito Negro", em tradução livre, é baseado no clássico romance chinês "Journey to the West" e acompanha um macaco antropomórfico inspirado em Sun Wukong, o herói do romance, em cenários tradicionais autênticos.

A província de Shanxi, no leste da China, experimentou um boom econômico e turístico desde o lançamento de um videogame, Black Myth: Wukong, em 20 de agosto. O jogo "Mito Negro", em tradução livre, é baseado no clássico romance chinês "Journey to the West" e acompanha um macaco antropomórfico inspirado em Sun Wukong, o herói do romance, em cenários tradicionais autênticos.

Clea Broadhurst, enviada especial da RFI à província de Shanxi com Xiangyuan Chi

"Journey to the West" é uma das obras literárias mais populares do Leste Asiático. Adaptada inúmeras vezes para o cinema, a televisão e o teatro, Sun Wukong, o macaco e seu cajado, chegaram ao ocidente sob a forma de Son Gokû, o protagonista de Dragon Ball. Ambientada no século 16, durante a dinastia Ming, a obra é atribuída a Wu Cheng'en.

O Templo Huayan é uma importante atração turística na cidade de Datong, na província de Shanxi. Desde o lançamento do game, o turismo atingiu níveis recordes, já que os cenários são amplamente inspirados nas antigas construções tradicionais chinesas da região.

"Shanxi tem a arquitetura mais antiga, anterior à dinastia Tang", explica o guia turístico Shi. "Quer se trate de arte acima ou abaixo do solo, Shanxi é o lugar certo para vir. As condições climáticas e geográficas únicas permitiram que esses edifícios antigos permanecessem intactos durante todo esse tempo", conta ele à RFI.

"É como um passaporte para a história do jogo. Você precisa obter um selo em cada local", explica.

Turistas que são fãs do jogo

Dos 36 locais explorados para criar Black Myth: Wukong, 27 estão em Shanxi. "Ainda não terminei o jogo, então só posso vivenciá-lo por meio do turismo", diz um jovem turista que foi à cidade especificamente para explorar os locais apresentados no game. "Não consigo passar dos níveis, minhas mãos não aguentam!", diz ele.

Um jovem policial se aproxima de uma mesa na qual há um selo com a insígnia de Wukong. Ele tira um caderno branco. "Este é o bloco de notas de conclusão do jogo, é como um passaporte para a história do jogo. Você precisa obter um carimbo em cada lugar", explica.

O segundo destino turístico mais popular são as cavernas de Yungang, que abrigam cerca de 50 mil estátuas de Buda esculpidas na rocha. Para o motorista de táxi Yue, o videogame teve um grande impacto. "Esse jogo realmente impulsionou o turismo cultural em Datong, é incrível. Graças ao Black Myth, o turismo em Shanxi se tornou muito dinâmico", afirma.

Um dono de hotel local diz que está muito satisfeito, pois seu estabelecimento está lotado desde o verão e deve continuar nos próximos meses. "O jogo está definitivamente trazendo benefícios para a população local, e benefícios indiretos para o governo e, acima de tudo, para a economia", diz.

Datong costumava ser uma cidade pobre, dependente de suas minas de carvão. Mas a ascensão do turismo está mudando sua cara, porque, como diz o guia turístico Shi, enquanto os recursos acabam se esgotando, a cultura é inesgotável.