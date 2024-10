UOL, Folha e RedeTV! formam pool para debate; Nunes e Boulos confirmam ida

Do UOL, em São Paulo

UOL, Folha e RedeTV! formaram um pool para a organização e transmissão de um debate entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) — ambos confirmaram presença no evento, que acontecerá na próxima quinta-feira (17), às 10h.

Nunes confirmou a participação ao ser questionado durante uma agenda de campanha na tarde desta quinta (10) em Parada de Taipas, zona norte da cidade. Após a declaração do prefeito, o UOL entrou em contato com a campanha de Boulos, que também confirmou a ida do candidato.

A ideia é que o debate repita o formato do organizado por UOL e Folha e no primeiro turno, com banco de tempo para cada candidato. Haverá blocos para perguntas entre Nunes e Boulos e também de jornalistas.

No primeiro turno, o debate UOL/Folha reuniu Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). A maioria deles elogiou o formato, considerado dinâmico.

Nunes condicionou sua participação em debates à formação de eventos conjuntos, prática chamada de pool, para diminuir o número de programas. O tema se transformou no primeiro entrevero entre o prefeito e Boulos nesta semana.

O prefeito afirma que, com 12 programas inicialmente previstos em 15 dias, só deve comparecer a 3, enquanto o deputado sugere uma redução para 7 ou 9.

UOL e Folha também farão uma rodada de sabatinas com candidatos na disputa de segundo turno nas cidades de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza. Todas as campanhas já foram convidadas, e as entrevistas acontecem a partir da semana que vem.