UE abre ponte aérea humanitária para levar ajuda ao Líbano; primeiro voo deve aterrissar nesta sexta

A União Europeia acaba de anunciar o lançamento de uma ponte aérea humanitária para apoiar o povo libanês. No entanto, um ano após os ataques do Hamas em território israelense, em 7 de outubro, que deixou 1.205 mortos, deixou 250 reféns e desencadeou uma nova escalada no Oriente Médio, o bloco europeu continua dividido sobre a guerra aberta de Israel na Faixa de Gaza e agora, no Líbano.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

A "ponte aérea humanitária" será feita com três aviões carregados de medicamentos, cobertores e material para alojamento de urgência. Os vôos partirão de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e da cidade de Brindisi, no sul da Itália. O primeiro vôo deve aterrissar em Beirute na sexta-feira, 11.

Na semana passada, a ONU pediu US$ 400 milhões de ajuda aos deslocados no Líbano. Desde que os bombardeios israelenses começaram, principalmente no sul do país e nos subúrbios ao sul da capital Beirute, mais de 1.100 pessoas morreram e mais de um milhão de residentes tiveram que se deslocar em menos de duas semanas.

Além disso, a ajuda humanitária também está sendo entregue em Beirute através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, proveniente da Espanha, França, Bélgica, Polônia e Eslováquia. A Grécia será adicionada nos próximos dias.

O bloco europeu financia os custos de transporte destas entregas e garante a sua coordenação. Esta ponte aérea para apoiar o povo libanês vem juntar-se aos cerca de € 104 milhões destinados pela UE em ajuda humanitária para o Líbano este ano.

UE dividida sobre apoio à Israel

O Oriente Médio está à beira de uma guerra mais ampla que provocaria enormes consequências geopolíticas. A perseguição de Israel aos representantes do Irã, Hamas e Hezbollah, já fez milhares de vítimas em Gaza e agora, no Líbano, recebeu críticas internacionais e expôs tensões com o seu aliado mais poderoso, os EUA.

Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está determinado a continuar sua ofensiva e a não ceder. Netanyahu insiste que Israel tem o direito e o dever de se defender. A União Europeia continua dividida sobre o conflito. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen foi duramente criticada quando viajou para Israel em uma demonstração de solidariedade na sequência dos ataques em outubro do ano passado.

Desde então o bloco continua dividido em relação a Israel. Os países da UE assumiram posições pró-Israel como Áustria e Hungria, ou pro-Palestina, como Bélgica e Espanha. Aliás, esta semana, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, descreveu a ofensiva israelense no Líbano como uma "invasão". Sanchéz afirmou que a comunidade internacional "não pode ficar indiferente" a esta situação e deplorou "a falta de acordo" sobre a questão dentro da União Europeia.

Conferência internacional para o Líbano

A França vai organizar uma conferência internacional em apoio à população e à soberania do Líbano, no dia 24 de outubro em Paris. Esta conferência ministerial vai reunir os Estados parceiros do Líbano, a ONU, a União Europeia, as organizações internacionais, regionais e da sociedade civil, e tem como objetivo mobilizar a comunidade internacional para responder às necessidades de proteção e ajuda de emergência para os libaneses.

Além disso, pretende identificar maneiras de como apoiar as instituições do país, em particular as Forças Armadas Libanesas, e garantir a estabilidade interna do país. Baseada na resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, a França deve pedir uma solução diplomática para o fim das hostilidades e que permita o retorno seguros das centenas de pessoas deslocadas. Segundo Paris, a eleição de um presidente no Líbano será o primeiro passo para relançar as instituições políticas.