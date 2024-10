Trump descarta em definitivo 2º debate com Harris

WASHINGTON, 10 OUT (ANSA) - Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, descartou em definitivo um segundo debate com sua adversária, a atual vice-presidente Kamala Harris.

"Já venci o primeiro debate com Kamala, a mentirosa. Estamos muito à frente nas pesquisas eleitorais, o voto já começou: não haverá nenhuma revanche!", escreveu o ex-mandatário na rede social Truth.

"Além disso, Kamala declarou publicamente ontem [8] que não vai fazer nada de diferente de Joe Biden, então não temos nada a debater", acrescentou.

Trump ainda sinalizou que "aceitou o debate da Fox News, agendado para 4 de setembro, mas Kamala desistiu". O republicano também citou o confronto entre os candidatos a vice, ocorrido no último dia 1º de outubro. "J.D. Vance [seu vice] venceu com facilidade o debate com Tim Walz [vice de Harris], um cabeça-dura!", disse.

Segundo o ex-presidente, "a primeira coisa que um boxeador faz quando perde uma luta é pedir revanche". O primeiro e único debate entre os candidatos à Casa Branca aconteceu em 10 de setembro, na emissora ABC News. Para a imprensa americana, Harris venceu Trump no confronto. (ANSA).

