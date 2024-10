Toledo: Boulos vai precisar de fato excepcional para virar jogo

Guilherme Boulos (PSOL) vai precisar de um fato excepcional para virar o jogo e sair vitorioso na disputa pela Prefeitura de São Paulo e, se conseguir, terá feito algo histórico, afirmou o colunista do José Roberto de Toledo durante participação no UOL News desta quinta-feira (10).

Não há registro na história da eleição paulistana de um candidato que tenha conseguido reverter 22 pontos de desvantagem ao longo do segundo turno. Se o Boulos conseguir, terá não só uma vitória, mas um fato histórico.

Mas o principal ponto aqui, só para resumir é que, com 58 %de rejeição, no caso do Boulos, com 22 pontos atrás, o Boulos vai precisar de um fato excepcional para que essa situação seja revertida. É muito difícil disso acontecer, você precisa ter alguma coisa realmente fora da curva, alguma coisa muito inesperada para esse cenário. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

Toledo explica que é natural o aumento de rejeição no segundo turno, já que agora o cenário de escolha entre apenas dois nomes é concreto.

O problema maior do segundo turno é que é uma guerra de rejeição, vence o candidato que tem menor rejeição. Mas por que que cresceu tanto a rejeição do Boulos e cresceu também a rejeição ao Nunes? Porque a situação do segundo turno é completamente diferente do primeiro turno.

No primeiro turno, você vai votar no candidato que você gosta. No segundo turno, você quer impedir que o candidato que você não gosta seja eleito. Então agora eu preciso tomar uma decisão difícil aqui em quem eu gosto menos, entendeu? É completamente diferente. É por isso que a rejeição cresce. Não é que ela cresce, essa é a rejeição de fato.

Quando você está se defrontando com uma situação na prática em que você tem que fazer uma escolha, aí você realmente revela em quem você gosta e quem você não gosta. Antes, uma parte do eleitorado nem cogitava votar no Boulos, então nem falava que sim, nem que não, muito pelo contrário. Agora é uma situação concreta. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

