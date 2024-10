Este tênis promete conforto para corrida e caminhada por menos de R$ 200

O Guia de Compras UOL encontrou um tênis para corrida em oferta que pode interessar quem está em busca de um incentivo para a prática esportiva: o Adidas Ultra Energy. O modelo também é indicado para caminhadas e para o dia a dia.

O modelo tem uma nota média de 4,5 (do total de cinco) na plataforma Netshoes. Quer saber se vale a pena para você? Continue a leitura para conhecer os principais atributos do modelo e o que diz quem o comprou.

O que a Adidas diz sobre esse tênis?

Indicado para corrida, caminhada e dia a dia;

Cabedal feito com pelo menos 50% de material reciclado, que oferece respirabilidade e flexibilidade;

Com a entressola Cloudfoam, proporciona amortecimento e conforto;

O solado em borracha é durável e promove resistência;

Além de azul, também está disponível nas cores preto e branco, preto e verde, preto e laranja.

O que diz quem comprou?

De acordo com a Netshoes, 90% dos clientes que compraram recomendam o produto. O tênis registra mais de 1500 avaliações. Confira comentários sobre o produto.

Meu filho gosta e usa muito o tênis. Já é o terceiro que ele tem. Qualidade muito boa. É confortável, resistente, bonito e tem um acabamento perfeito. O atendimento é muito bom. A entrega é sempre dentro do especificado. Só tenho elogios e agradecimentos.

Maria Helena

Bom tênis para treino de academia. Não acho que sirva para o dia a dia. Mas, para treinar, é perfeito, lindo e confortável.

Marcus

Muito bom para treinos em academias, caminhadas e corridas.

André

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores pontuam que o calçado é desconfortável e difícil de calçar.

[...] Tênis duro e desconfortável. Estou devolvendo. Paguei R$ 263 e só vão me dar um vale de R$ 190. Não comprem.

Christopher

Aperta na parte superior do pé. Sem poder fazer ajustes.

Guilherme

Não foi possivel utilizar o tênis no número 43. Devido a esse tecido do tênis, é simplesmente impossível calçar o tênis. O tecido não deixa abrir o suficiente para calçar o tênis. Se você tiver um pé grande, não recomendo.

Henrique

