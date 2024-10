Taylor Swift doa 5 milhões de dólares a vítimas de furacões

ROMA, 10 OUT (ANSA) - A cantora americana Taylor Swift doou US$ 5 milhões (R$ 28 milhões) para ajudar no socorro das vítimas dos furacões Helene e Milton, que se abateram no sudeste dos Estados Unidos nos últimos 15 dias.

A informação foi confirmada pela ONG Feeding America, cuja CEO, Claire Babineaux-Fontenot, utilizou sua página no Instagram para agradecer à estrela pop.

"Sua doação irá ajudar as comunidades a se reconstruir e se recuperar, fornecendo alimentos essenciais, água potável e suprimentos às pessoas afetadas por estas tempestades devastadoras", escreveu Babineaux-Fontenot.

Diversas pessoas morreram nas últimas horas na Flórida após a chegada do furacão Milton, apelidado de "o pior ciclone do século". A tempestade também deixou mais de 3 milhões de moradores do estado sem energia elétrica, situação que pode permanecer pelos próximos dias.

Já o ciclone Helene, que matou mais de 200 pessoas em seis estados americanos há cerca de 15 dias, é tido como o segundo pior a atingir os Estados Unidos nos últimos 50 anos. (ANSA).

