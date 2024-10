Taxação de milionários é uma das alternativas para compensar reajuste de tabela do IR, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que a tributação de milionários é uma das alternativas em avaliação no governo para compensar perdas na arrecadação com correções adicionais da tabela do imposto de renda visando aumentar a faixa de isenção.

Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está avaliando os cenários possíveis e o governo ainda não tem uma proposta fechada.

"São quatro cenários e em cada cenário eu tenho alguns exercícios sobre os parâmetros de cada um desses cenários, então não é uma coisa simples", afirmou o ministro em entrevista a repórteres.

Questionado sobre a possibilidade de o governo taxar a renda de milionários, Haddad disse que "esse é um dos cenários".

A promessa de Lula é levar a faixa de isenção para renda mensal de até 5 mil reais. Atualmente, a isenção vale para valores equivalentes a dois salários mínimos, ou 2.824 reais por mês.

Na entrevista, Haddad frisou que a reforma do imposto de renda precisa ser neutra e, caso haja medidas que ampliem a arrecadação, os recursos serão usados para outras iniciativas de desoneração e compensação. O governo também busca aderência às melhores práticas internacionais na tributação da renda, disse o ministro.

Haddad acrescentou que o governo não tem pressa para encaminhar a proposta de reforma do imposto de renda ao Congresso, mas sim para vê-la aprovada depois que enviada, e para tanto entende que é preciso chegar a um bom texto que dê segurança aos parlamentares.

Questionado sobre reação negativa do mercado à proposta da taxação de milionários, Haddad disse que os investidores reagem às informações que recebem.

"Não podemos nos preocupar com alguma reação momentânea do mercado porque quando ele tiver clareza do que está em jogo, ele vai compreender e vai reagir corretamente", afirmou.

(Reportagem de Victor Borges)