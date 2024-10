Tales: Alta rejeição a Boulos surpreende, e 2º turno será difícil para ele

A alta rejeição que o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) teve em pesquisa Datafolha divulgada hoje surpreende, e mostra que o segundo turno contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) será difícil para ele, afirma o colunista Tales Faria no UOL News desta quinta-feira (10).

A princípio, não me surpreendeu o resultado geral de 55% a 33%. Imaginava que a primeira pesquisa viesse com um resultado semelhante à projeção inicial de antes antes do primeiro turno, de 52% a 37%.

Mas o que me surpreendeu foi esse aumento da rejeição, porque a rejeição do Boulos, que era de 38%, agora foi para 58%. A do Nunes, que era de 25%, foi para 37%. Me surpreendeu esse aumento do Boulos de ficar em 58% de rejeição, uma rejeição acima dos 50%. Vai ser muito difícil para o Boulos. Tales Faria, colunista do UOL

Na avaliação do colunista, para Guilherme Boulos vencer, ele vai precisar tirar votos de Nunes e também mudar de estratégia.

Boulos vai ter um segundo turno difícil e, para ganhar, vai ter que tirar votos do Nunes. Isso era previsível antes, mas agora ficou evidente. Agora, o Lula ajuda, essa história do Marçal também. O Boulos acerta ao incorporar algumas políticas do Marçal, como as políticas para Uber e motoboy, e traz esse eleitorado não ideológico.

A princípio, o eleitorado do Marçal tende a ir para o Nunes e o Boulos tem que tentar trazer a parte não ideológica para ele. Isso se faz com projetos, com políticas semelhantes àquelas que Marçal adotou para o eleitorado dele: motoboy, Uber, empreendedor de baixa renda. Boulos tem que procurar isso. Mas o quadro é muito difícil. Tales Faria, colunista do UOL

