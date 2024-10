Solto pelo STF, André do Rap completa 4 anos entre mais procurados do país

Solto pelo STF, o narcotraficante André do Rap completa hoje quatro anos na lista dos criminosos mais procurados do país.

O que aconteceu

Onde está André do Rap? Embora o paradeiro de André Oliveira Macedo, 46, seja desconhecido pelas autoridades, fontes ouvidas pelo UOL dizem que ele pode ter frequentado fazendas que abrigam lideranças do PCC na Bolívia e que pode até mesmo estar escondido no Brasil.

Na lista da Interpol e representante do PCC no exterior, segundo as autoridades. André do Rap é apontado como representante da facção criminosa paulista fora do país. Na lista dos criminosos mais procurados do país e acusado de ser o responsável pelo envio de cocaína escondida em contêineres de navios para países da Europa, ele teve a foto incluída na lista da polícia internacional.

PF divulga possíveis disfarces de André do Rap Imagem: Divulgação/PF

Como André do Rap saiu da prisão. Preso em 2019 após ser localizado pela PF em Angra dos Reis (RJ), ele acabou sendo solto da penitenciária de Presidente Venceslau (SP) no dia 10 de outubro de 2020 por determinação do então ministro Marco Aurélio Mello. Quando o Supremo reverteu a decisão sob o argumento de que a decisão violava a ordem pública, o traficante não foi mais encontrado.

Após sair da cadeia, André do Rap foi de carro até Maringa (PR), onde embarcou em um avião particular até o Paraguai. As informações são de fontes do Ministério Público de São Paulo e de policiais que teriam seguido o criminoso, conforme revelou Josmar Jozino, colunista do UOL. A PF chegou a divulgar imagens com possíveis disfarces que poderiam estar sendo usados pelo criminoso.

André do Rap, condenado e procurado pela Justiça, desafia o sistema de segurança. Representante da maior organização criminosa do Brasil e com uma situação financeira abastada, ele parece não temer as consequências da lei.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP e especialista em investigações sobre facções

Dono de mansão e até de helicóptero

Mansão em Angra dos Reis avaliada em R$ 22 milhões e atribuída a André do Rap pela Justiça do Rio Imagem: Reprodução/SSP-SP

Autoridades estimam que ele tenha patrimônio de até R$ 500 milhões. André do Rap foi denunciado por lavagem de dinheiro por comprar uma mansão de R$ 22 milhões, em um condomínio em Angra dos Reis (RJ), e também é dono de um Porsche, quatro motos aquáticas, uma lancha e um helicóptero de R$ 7,2 milhões. Apreendidos e bloqueados em 2019, os bens foram devolvidos por determinação do STJ, que viu ilegalidade na ação.

O narcotraficante tem mandados de prisão pendentes por tráfico de drogas transnacional, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Em maio de 2014, ele teve a sua prisão decretada por gerenciar o envio de quatro toneladas de cocaína para fora do país.

Defesa contesta condenação. "A sentença que condenou o André é baseada em provas nulas", diz um dos trechos da nota redigida em conjunto pelos advogados Aureo Tupinamba Filho e Anderson Domingues. Segundo eles, não há motivos para que o traficante seja preso. "Uma prisão seria uma forma de antecipar o cumprimento de uma futura pena".