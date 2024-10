Sofrendo de síndrome rara que causa fortes dores, Rafael Nadal anuncia que deixará as quadras

O tenista Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (10) que se aposentará no final de novembro, aos 38 anos. "Na vida, tudo tem um começo e um fim e acho que chegou a hora de encerrar minha carreira, que foi longa e muito mais bem-sucedida do que eu poderia imaginar", disse o o tenista, que venceu 22 Grand Slams, em um vídeo postado em suas redes sociais.



Nadal disse que ainda jogará a final da Copa Davis, que acontece em Málaga no próximo mês, 20 anos depois do título conquistado em Sevilha. Para ele, esta será uma forma de "fechar o ciclo".

O tenista sofre desde os 18 anos de osteonecrose do osso navicular - ou escafoide, o osso do carpo que mais frequentemente sofre fraturas.

A condição também é conhecida como síndrome de Müller-Weiss - uma doença degenerativa "crônica e incurável", explicou ele em 2022 antes de conquistar o 14º título em Roland-Garros.

O osso navicular está localizado na parte de trás do pé. "Este osso está sujeito a um estresse significativo e, por razões desconhecidas, perde sua vascularização e necrosa", disse à AFP Didier Mainard, presidente da Associação Francesa de Cirurgia do Pé e chefe do departamento de cirurgia ortopédica do Hospital Nancy, em 2022.

Nos casos mais graves e "em indivíduos que colocam muita pressão nos pés, o osso se desintegra, se achata, pode se fragmentar e, no final, pode evoluir para osteoartrite com encurtamento do arco plantar", explicou.

A síndrome de Müller-Weiss pode afetar apenas um pé, como no caso de Nadal, que sofre do lado esquerdo. A patologia afeta mais frequentemente mulheres e pessoas entre 40 e 60 anos. A doença tem cinco estágios: o primeiro é sem sintomas e o último é a osteoartrite.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

????

???? ??? ?????

???? ??????

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

????? ?????

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi ? Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Carreira marcada por lesões

A sua carreira foi marcada por lesões, a maioria relacionadas ao seu estilo de jogo. Mas por conta de sua doença que provocaram dores quase insuportáveis.

Nadal quase encerrou sua carreira em 2021: derrotado nas semifinais em Roland-Garros por Djokovic, ele quase não voltou a jogar durante todo o ano.

Ao vencer o Aberto da Austrália, depois de estar perdendo por dois sets a zero na final para Medvedev, ele ampliou o recorde de títulos de Grand Slam para 21, superando Federer. Alguns meses depois, em Roland-Garros, mesmo com o pé anestesiado, ele ergueu mais um troféu e aumentou o recorde para 22.

Reações

Do trio formado por ele, Djokovic, Federer, Nadal, que reinou sobre o tênis mundial por duas décadas, ele é o segundo a colocar um fim na carreira.

"Que carreira, Rafa!" reagiu Roger Federer, amigo e adversário nas quadras, que há dois anos anunciou sua aposentadoria no Instagram. "Obrigado pelas lembranças inesquecíveis e todas as suas conquistas no jogo que amamos. Foi uma grande honra".

Diversas personalidades, do mundo do tênis, e de outros esportes, homenagearam Nadal. "Sua dedicação, sua paixão e seu incrível talento inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo", disse Cristiano Ronaldo, ex-astro do Real Madrid, que venceu cinco vezes a Bola de Ouro e de quem "Rafa" é fã.

A última partida de Nadal foi nos Jogos Olímpicos de Paris, na quadra de Roland-Garros, onde fez história e foi homenageado com uma estátua. Ele foi eliminado no torneio de simples por Novak Djokovic por 2 sets a 0.

Nascido em 3 de junho de 1986 em Manacor, na ilha de Maiorca, Rafael Nadal abandonou o futebol ainda jovem pelo tênis, e foi orientado durante a maior parte de sua carreira por seu tio Toni. O atleta venceu Roland-Garros 14 vezes em 19 participações, o que lhe valeu o título de "Rei do Saibro". Ele estabeleceu vários recordes ao vencer 112 partidas, sofrendo apenas quatro derrotas e uma desistência no torneio que o consagrou.

Nadal e Djokovic são os únicos jogadores na era Open (desde 1968) a terem vencido pelo menos duas vezes cada um dos quatro torneios do Grand Slam. O espanhol protagonizou algumas das finais mais memoráveis do circuito. Entre elas, a do Aberto da Austrália quando Melbourne, ele perdeu a final mais longa já disputada em 2012 contra Djokovic (5 horas e 53 minutos). Em Wimbledon, ele colocou um fim à sequência de cinco títulos de Federer em 2008.

Escolhido como um dos últimos atletas a carregar a tocha olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 26 de julho, Rafael Nadal sempre disse que o tênis não é a coisa mais importante de sua vida. Ele agora poderá se dedicar a Xisca, com quem se casou em 2019, e ao filho Rafael, nascido em 8 de outubro de 2022.

(Com Informações da AFP)