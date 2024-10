Sinner homenageia Nadal: 'Homem incrível' e 'exemplo'

ROMA, 10 OUT (ANSA) - O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, disse nesta quinta-feira (10) que o espanhol Rafael Nadal, que se aposentará das quadras em novembro, foi "um exemplo" para o esporte.

"Tive muita sorte em poder conhecer Rafa pessoalmente, ele é verdadeiramente um homem incrível", afirmou o italiano em uma coletiva de imprensa após sua vitória sobre o russo Daniil Medvedev nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, na China.

"Sua aposentadoria é uma notícia triste para todo o mundo do tênis. Todos sabemos o jogador que ele foi e as lições que ele ensinou aos jovens sobre como se comportar em quadra, como enfrentar as situações difíceis", acrescentou Sinner, de 23 anos.

"Ele foi um exemplo, continuou humilde e não mudou com o sucesso", salientou.

O italiano disputa com o espanhol Carlos Alcaraz, 21, a hegemonia da nova geração do tênis, mas disse que é "impossível" se comparar com o "Big Three" ("Três Grandes"), a tríade formada por Nadal, pelo suíço Roger Federer e pelo sérvio Novak Djokovic, o único que seguirá na ativa.

"Eles mantiveram a consistência por 15 anos, não um ou dois.

O que eles fizeram é extraordinário, não podemos nos comparar a eles, sobretudo no atual momento", declarou Sinner. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.