Seu filho curte futebol? Este kit com minitrave e bola está com 21% OFF

Ainda não sabe o que dar de presente no Dia das Crianças? O Guia de Compras UOL encontrou uma opção que pode desenvolver a coordenação motora dos pequenos e unir todos com diversão: kit com minitrave e bola de futebol — que está com desconto de 21%, custando R$ 33,97 na Shopee.

Conforme informações do fabricante, esse kit é ideal para jogar em qualquer lugar, já que é leve e prático de montar, além de ser uma forma divertida de unir todos em um jogo de futebol. Confira informações sobre os produtos, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o kit?

Fácil de montar;

Possui uma minitrave, rede e bola;

Com bombinha para encher bola, canos e cotovelos para trave;

Indicado para crianças maiores de 4 anos;

Disponível opção com duas minitraves.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o kit de futebol tem mais de mil avaliações, com média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os pontos positivos indicados pelos consumidores foram a leveza, facilidade de montar e ótimo custo-benefício do kit.

Me surpreendi com a rapidez na entrega, foi entregue em uma semana! Este kit é muito bom, meu filho amou! Ele é bem leve, pois é um tipo de plástico, mas como vem a bolinha junto que é bem leve, não tem risco de estragar com facilidade. É um ótimo brinquedo para divertir as crianças e com ótimo custo-benefício! Comprei apenas uma pois quero testar a durabilidade, mas caso ela seja bem resistente comprarei mais uma. Nagila

O produto é ótimo, resistente, colorido perfeito e com custo muito bom. Tânia Magalhães

Veio bem embalado, ótimo material e fácil de montar. Meu sobrinho amou o presente. Ruby

Idêntica a da imagem, veio uma bolinha super resistente, redinha do gol e fácil de montar. Eduarda Sansoni

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram a fragilidade do material, tamanho da bola e a ausência da bomba de ar. Confira os comentários:

Pelo custo está bom, mas a bola é muito pequena e veio meio murcha. Achei que vinha com a bombinha igual na foto, mas não veio. Paula

É bem frágil e veio uma vara quebrada, mas pelo preço está bom. Yvan

Chegou com embalagem rasgada, tanto a embalagem de entrega quanto a do produto, a bola é extremamente pequena que passa pelo buraco da rede. Fora isso, é um bom produto. Carol

Muito frágil o material, a bolinha, além de ser pequena, é péssima, pois furou em menos de 2 minutos. O golzinho até que é bom. Maria Barbosa

