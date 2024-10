Rússia atinge instalações civis e de infraestrutura na Ucrânia

KIEV (Reuters) - Ataques das forças russas contra a Ucrânia durante a noite e na quinta-feira em todo o país atingiram instalações civis e de infraestrutura crítica, ferindo pelo menos 10 pessoas, disseram autoridades ucranianas.

A Rússia lançou dois mísseis balísticos contra a cidade de Mykolaiv, no sul do país, no início da tarde, atingindo infraestruturas essenciais, disse o governador regional Vitaliy Kim.

Duas pessoas ficaram feridas e um equipamento foi destruído, afirmou ele em comentários televisionados, sem dar mais detalhes.

As tropas russas também bombardearam Kherson e danificaram equipamentos de energia, de acordo com Roman Mrochko, chefe da administração militar da cidade do sul. Vários vilarejos e parte da cidade estavam enfrentando quedas de energia, segundo ele.

Separadamente, uma enxurrada de bombas guiadas russas no início da manhã feriu seis pessoas, incluindo uma garota de 17 anos, e danificou 29 prédios na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, segundo o governador regional Ivan Fedorov.

A Força Aérea da Ucrânia disse no aplicativo de mensagens Telegram que havia derrubado 41 dos 62 drones lançados pela Rússia. As forças russas também lançaram oito mísseis, acrescentou, enquanto 14 drones foram "perdidos localmente".

"Como resultado dos ataques de mísseis e drones russos, objetos civis e instalações de infraestrutura crítica nas regiões de Odessa, Poltava e Donetsk foram atingidos", afirmou.

Um ataque de drone na cidade central de Kryvyi Rih feriu duas pessoas e danificou um prédio residencial de cinco andares, causando um incêndio, disse o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak.

Os serviços de emergência resgataram sete pessoas da parte danificada do prédio e apagaram o fogo no local, acrescentou.

(Reportagem de Anastasiia Malenko e Yuliia Dysa)