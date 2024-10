Reeleito, João Campos diz que não sabe sobre candidatura 2026: 'Muito cedo'

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), diz que é muito cedo para falar sobre uma possível candidatura para as eleições de 2026 e afirmou que seu foco atual é a capital pernambucana. A declaração foi dada durante entrevista ao UOL News desta quinta-feira (10).

Acho que é muito cedo para, primeiro, saber o que vai acontecer em 2026. (...) Depende do cenário, do que acontece daqui para lá. Vou me dedicar ao Recife. Pretendo fazer um mandato ainda melhor do que o primeiro e buscar os melhores resultados.

João Campos (PSB), prefeito reeleito do Recife

João Campos disse ainda que o cenário para as próximas eleições só vai ser discutido daqui a dois anos.

O cenário de 2026 vai ser discutido em 26, ouvindo as pessoas, a cidade e, claro, em uma frente política. Ninguém é candidato de si. Você tem que ser candidato de um conjunto de ideias, de propostas. Sinceramente, acho que é muito cedo para se ter alguma posição sobre isso.

No tempo certo [vai ter]. Meu pai dizia: 'a eleição é no tempo dela'. Quando chegar em 2026, vou discutir 2026. A primeira coisa que eu fiz no primeiro pronunciamento de vitória foi desmontar o palanque. Não acredito em quem governa em cima de palanque. Palanque é para ganhar eleição. Depois você desmonta e vai cuidar de juntar quem não votou em você, quem não gosta de você. Então, meu palanque hoje está desmontado, e espero demorar a montar.

O prefeito reeleito falou também sobre seu espectro político e sobre o avanço da extrema direita.

Sou uma pessoa progressista de centro-esquerda. Busquei dedicar minha energia aqui para juntar as pessoas, fizemos uma frente ampla, uma frente com partido diversos, foram 12 partidos. Foi consolidada como a maior frente dessas eleições. Sempre digo que a gente está em um tempo onde a gente tem que ter a capacidade de juntar as pessoas. A polarização excessiva traz uma temperatura muito alta, quase como um movimento pregando a divisão permanente. O papel de quem governar a cidade é poder juntar e buscar resultados.

Eu quero ser o melhor prefeito da história do Recife e trabalhar todo dia para me superar e fazer mais. Em relação à leitura do momento [de avanço da extrema direita], acho que essa eleição traz um resultado de expansão da centro-direita, é fato. Isso tem vários aspectos diferentes e eu separaria principalmente em dois: das cidades maiores e regiões metropolitanas, há uma semelhança grande de comportamento associadas com problemas urbanos (segurança, mobilidade, infraestrutura); e nas cidades menores com força de partidos com domínio de orçamento no Congresso Nacional.

Esse campo polarizado mais exacerbado primeiro cria uma cortina de fumaça para os problemas reais das cidades. E, em um ambiente da polarização, há uma maioria de maneira geral na população que tende mais ao conservadorismo. Então, acho que a esquerda precisa entender um pouco, e eu me coloco como alguém progressista de centro-esquerda, tem que entender um pouco do momento que se passa, e tentar ter teses mais concretas. (...) As pessoas, acima de tudo, estão sedentas de quem pode entregar algo concreto: a rua, obra, proteção, praça, hospital. Para fazer isso, precisa trabalhar.

Tabata foi grande candidata a prefeita de São Paulo, diz João Campos

João Campos também elogiou a colega de partido e companheira Tabata Amaral (PSB), que ficou em 4º lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, sendo a mulher que mais recebeu votos no primeiro turno em todo o Brasil.

[Nosso casamento] Está mais perto do que longe. Amo muito Tabata, ela foi uma grande candidata a prefeita. Ela, como tudo na vida, faz bem feito e foi uma verdadeira guerreira com coragem, altivez e uma campanha bonita e propositiva. Em uma eleição completamente adversa como foi essa de São Paulo.

Nem os mais criativos cronistas poderiam fazer uma crônica tão controversa como foi essa eleição [municipal em São Paulo], e ela teve um super desempenho. Primeiro, parabéns a ela. Quero dizer que tenho o privilégio de ser companheiro dela e compartilhar de um amor recíproco.

A gente está junto nessa caminhada da vida. Dividindo a vida e dividindo os sonhos de um Brasil melhor, acreditando na política. A gente acreditou na política muito cedo. Embora tenhamos 30 anos cada um, dedicamos a vida a gastar horas fazendo a política que a gente acredita.

