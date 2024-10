Ratan Tata, líder empresarial indiano, morre aos 86 anos

Ratan Tata, um dos líderes empresariais mais influentes da Índia, foi cremado após um funeral de Estado na capital financeira do país nesta quinta-feira, 10. O veterano industrial, ex-presidente de um conglomerado de US$ 100 bilhões, o Tata Group, morreu em um hospital de Mumbai na noite da quarta-feira, 8, aos 86 anos.

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, funcionários do Tata Group e do governo local, além de parentes de Tata, estiveram presentes no funeral, onde a polícia de Mumbai o homenageou com uma salva de tiros. Ele foi posteriormente cremado em um crematório elétrico.

Mais cedo nesta quinta-feira, seu corpo foi levado ao Centro Nacional de Artes Performáticas de Mumbai, onde milhares de pessoas, incluindo industriais, autoridades estaduais e algumas das maiores celebridades da Índia, formaram filas para prestar suas últimas homenagens a um homem visto por muitos como uma lenda e ícone da indústria.

'Contribuição muito além das reuniões'

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, descreveu Tata como um líder visionário e um ser humano extraordinário e compassivo. "Ele forneceu uma liderança estável a uma das casas comerciais mais antigas e prestigiadas da Índia. Ao mesmo tempo, sua contribuição foi muito além das salas de reuniões", disse Modi na plataforma de mídia social X.

O atual presidente do Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, descreveu Tata como seu "amigo, mentor e guia". Ele não forneceu uma causa para a morte.

"Com um compromisso inabalável com a excelência, integridade e inovação, o Tata Group sob sua liderança expandiu sua presença global, enquanto sempre se manteve fiel ao seu norte moral", disse Chandrasekaran em um comunicado.

As autoridades do Estado de Maharashtra, cuja capital é Mumbai, declararam um dia de luto na quinta-feira em homenagem a Tata, com edifícios governamentais exibindo a bandeira nacional a meio mastro, em reconhecimento à sua contribuição ao país.

Tata foi internado esta semana no Hospital Breach Candy em Mumbai, a cidade onde viveu. O Tata Group emitiu um comunicado na segunda-feira dizendo que não havia motivo de preocupação em relação à sua saúde e que ele estava passando por exames relacionados a condições médicas relacionadas à idade.

O CEO do Google, Sundar Pichai, disse que Tata deixou um legado empresarial e filantrópico extraordinário e foi fundamental para orientar e desenvolver a liderança empresarial moderna na Índia. "Ele se preocupava profundamente em tornar a Índia melhor", disse Pichai no X.

A Universidade Cornell, onde Tata obteve um diploma de bacharel em arquitetura, disse que ele era seu "doador internacional mais generoso".

Histórico

Ratan Tata se juntou ao Tata Group em 1961 e sucedeu seu tio J.R.D. Tata como presidente após a aposentadoria dele em 1991. Isso ocorreu após a liberalização da economia da Índia em 1990, trazendo reformas econômicas massivas e investimentos globais no país.

Sob sua liderança, o conglomerado cresceu significativamente para quase 100 empresas, incluindo a Tata Motors, o maior fabricante de automóveis do país, Tata Steel, a maior empresa de aço privada, Tata Power, e a empresa de tecnologia da informação Tata Consultancy Services.

O Tata Group emprega mais de 350 mil pessoas em todo o mundo, com presença em mais de 100 países. Seus produtos são onipresentes nas casas indianas e incluem necessidades diárias, como sal, chá e água mineral.

O Tata Group foi pioneiro na aviação comercial na Índia ao lançar uma companhia aérea em 1932, que mais tarde se tornou a Air India. O governo mais tarde assumiu o controle. O Tata Group então comprou a Air India do governo em 2021. Também começou uma companhia aérea de serviço completo, a Vistara, com a Singapore Airlines, mas recentemente a fundiu com a Air India.

Em junho de 2008, o Tata comprou a Jaguar e a Land Rover da Ford por US$ 2,3 bilhões. Um ano antes, assumiu a fabricante de aço britânica Corus por US$ 12 bilhões. Na época, a produção anual de aço da Corus era quatro vezes maior que a da Tata Steel. Mas, ao contrário de seus sucessos em outros projetos, a Corus foi um fardo para os Tatas, já que a empresa não conseguiu sair da crise financeira.

As usinas de aço de propriedade da Tata em Port Talbot, no País de Gales, também foram um fracasso, com a perda de 2.500 empregos, apesar de um acordo de US$ 654 milhões apoiado pelos contribuintes com o governo.

Em 2009, a empresa surpreendeu a indústria automobilística ao lançar o Tata Nano, um veículo pequeno com motor traseiro que custava cerca de 100.000 rúpias (na época, US$ 2 mil). Publicizado como um "Carro do Povo", ele poderia acomodar até cinco adultos.

Ratan Tata disse na época que ele proporcionaria uma "forma de transporte segura, acessível e em todas as condições climáticas" para milhões de consumidores indianos de classe média e baixa. No entanto, devido a vendas baixas, a empresa parou a produção do carro em 2018.

Tata também era amplamente conhecido por seu trabalho filantrópico em múltiplas áreas, incluindo saúde, educação, desenvolvimento de habilidades, alívio e reabilitação de desastres, sob os Tata Trusts, a maior organização filantrópica do setor privado da Índia, que ele chefiou até sua morte.

Em dezembro de 2012, Tata se aposentou como presidente do Tata Group. Ele serviu brevemente como presidente interino a partir de outubro de 2016, após a destituição de seu sucessor, Cyrus Mistry.

Ele voltou à aposentadoria em 2017, quando Chandrasekaran foi nomeado presidente do Tata Group. Mas ele ainda era conhecido como uma figura paterna para o grupo. Tata nunca se casou e deixa um irmão, duas meia-irmãs e um meio-irmão./AP