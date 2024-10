Propaganda de Nunes e Boulos volta à TV com padrinhos e propostas de rivais

A propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio volta a ser transmitida nesta sexta-feira (11) com cinco minutos para cada candidato. Com a regra do segundo turno, Ricardo Nunes (MDB) perde tempo — e Guilherme Boulos (PSOL) mais que dobra seu período de exposição.

O que aconteceu

O candidato à reeleição deve manter foco em propostas e divulgação de ações da sua gestão nos primeiros dias de propaganda. A campanha do atual prefeito tem priorizado divulgar o fim da fila de creches e a tarifa zero do ônibus aos domingos — em aceno ao eleitorado da periferia.

A ideia da equipe de Nunes é destacar sua experiência como gestor para diferenciá-lo de Boulos, que não teve cargo no Poder Executivo. O emedebista também vai manter o tom crítico ao adversário, a que chama de radical pela ligação com o movimento de moradia MTST.

"Se Boulos bater, vamos bater de volta", diz Duda Lima. O marqueteiro de Nunes não revelou como será o primeiro programa neste segundo turno, mas deixou claro em conversa com jornalistas, na última terça-feira (8), que a campanha revidará caso o emedebista seja atacado.

Entorno de Boulos aposta na propaganda para reduzir a vantagem de Nunes nas pesquisas. Levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta mostra o atual prefeito com 55% contra 33% do psolista. A expectativa é que Boulos apresente crescimento à medida que problemas da gestão Nunes sejam expostos no rádio e na TV. "A campanha começa realmente amanhã, com o horário eleitoral", afirmou Paulo Fiorilo (PT), um dos coordenadores da campanha.

Equipe de Boulos deve priorizar o clima de comemoração no primeiro programa. O candidato deve agradecer a ida para o segundo turno e usar parte do tempo da propaganda para reforçar aspectos da sua biografia — a rejeição do psolista afasta a maioria dos eleitores que diz escolher Nunes pela falta de opção, segundo mostrou Datafolha divulgado ontem.

Tom contra a gestão Nunes deve subir nos próximos dias na TV e no rádio. A propaganda eleitoral do psolista vai destacar problemas nas áreas da saúde, educação, segurança e mobilidade para mostrar que o prefeito apresentou uma "cidade da fantasia" ao longo da campanha.

Boulos também reforçará a associação do emedebista com Bolsonaro. O tema não será central, mas é visto como necessário para atrair o eleitor do presidente Lula (PT) que vota em Nunes — 31% dos apoiadores do petista votam no candidato à reeleição, de acordo com o Datafolha.

Propaganda do deputado fará acenos a eleitores de Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). Boulos vai apresentar propostas dos adversários derrotados ligados ao empreendedorismo e aos jovens como uma forma de atrair os votos desse público. O psolista já disse que incluiu as sugestões do ex-coach e da deputada em seu plano de governo. A campanha acredita ser possível transferir eleitores de Marçal que não necessariamente têm um voto ideológico.

Pesquisa Datafolha mostra que Nunes a herdou 84% dos votos de Marçal. Jáo Boulos ficou com 50% dos apoios de Tabatam confirme o levantamento digulgado nesta quinta.

Divisão na TV e rádio

Os programas eleitorais serão apresentados entre 11 e 25 de outubro. Os candidatos também terão também 25 minutos de inserções distribuídos ao longo do dia entre 30 e 60 segundos.

No rádio, os programas serão transmitidos das 7h às 7h10, e das 12h às 12h10. Na TV, as transmissões acontecem das 13h às 13h10, e das 20h30 às 20h40.

No primeiro turno, Nunes tebe 6 minutos e 30 segundos no horário eleitoral. Já Boulos, dois minutos e 22 segundos.