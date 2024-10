Suspeito é preso por envolvimento em chacina que matou criança em MG

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento na chacina que vitimou duas crianças e um adulto durante uma festa infantil em Ribeirão das Neves (MG).

O que aconteceu

Homem de 39 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (10). Havia um mandado de prisão expedido contra ele em razão dos homicídios, ocorridos em maio deste ano.

Suspeito deve ser ouvido nas próximas horas. Ele será interrogado pela Polícia Civil, por meio da Central Estadual do Plantão Digital. A Polícia Civil informou que não há mais informações até o momento.

Identidade do suspeito não foi informada. Por isso, não foi possível localizar defesa. O espaço fica aberto para manifestações.

Até o início de julho, três suspeitos já estavam presos. Eram eles: um dos atiradores, que foi preso em flagrante no dia do crime; Ivone Silva de Almeida, apontada como informante; e um suposto mandante, que já cumpria pena por tráfico e homicídio.

Oito pessoas foram indiciadas pela chacina. Sete indiciados responderão por homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilitar chance de defesa e em razão das vítimas crianças. No caso de Ivone, que também teve a filha atingida durante o crime, ela responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.

Relembre o caso

Um menino de 9 anos, o pai dele, e uma prima, 11, foram mortos durante uma festa de aniversário em 23 de maio. O adulto de 26 anos teve 12 perfurações, segundo a Polícia Militar. Os três corpos foram encontrados no chão, já mortos.

Dois suspeitos, de 23 e 26 anos, atiraram contra pessoas que estavam na confraternização. Os dois teriam chegado em um carro branco na casa, no bairro Areias, por volta das 19h do dia 23 de maio.

Uma mulher, de 41 anos, uma menina, de 13, e uma jovem de 19 ficaram feridas. As vítimas foram levadas para o hospital Risoleta Neves, em BH.

Heitor Felipe, o aniversariante, foi atleta das categorias de base do Atlético-MG. Ele jogou na categoria de base do time e participava de treinos mensais. "Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, Heitor", publicou o clube na época.

Motivação do crime

Disputa pelo tráfico de drogas em Morro Alto, no município de Vespasiano, teria motivado a chacina. Segundo as investigações, traficantes queriam tomar uma "biqueira" - local de tráfico de drogas - comandada por Felipe Júnior Moreira Lima, alvo principal dos criminosos.

Plano dos traficantes do Morro Alto era entregar o ponto de drogas para outro criminoso que retornava ao grupo, segundo o delegado Marcus Vinícius Silva Rios. Esse homem é um dos indiciados que já estava preso. Felipe também já teria integrado o grupo criminoso há alguns anos.

A morte das duas crianças foi intencional. "Eles queriam deixar um recado para os outros criminosos do Morro Alto. A ação de atirar nas crianças e nas outras pessoas da festa não foi 'mero erro' na execução, foi algo direcionado", disse o delegado.

As investigações apontam que era importante mandar um recado. Havia resistência dentro do grupo criminoso com a volta do traficante que havia sido expulso. "Os fatos que motivaram o crime estão todos relacionados com o Morro Alto", ressaltou Marcus Vinícius.