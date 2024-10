Presidente do Fed de Chicago prevê cortes graduais de juros nos próximos 12 a 18 meses

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira que prevê uma série de cortes na taxa de juros ao longo do próximo ano ou um ano e meio, observando que a inflação está agora perto da meta de 2% do banco central dos Estados Unidos e que a economia está praticamente com pleno emprego, sendo que o objetivo do Fed é manter essas condições.

"Em um período de 12 a 18 meses, acho que vamos gradualmente, seja qual for a palavra que se queira usar, passar para um estado estável" na taxa de juros, disse Goolsbee em uma entrevista à CNBC.

Ele observou que há um amplo consenso entre as autoridades de que os juros precisam cair uma "quantidade razoável" durante esse período. No curto prazo, disse Goolsbee, é provável que haja mais reuniões em que as decisões sejam difíceis, como aconteceu no encontro do mês passado, à medida que os membros analisam dados às vezes conflitantes.

(Por Ann Saphir)