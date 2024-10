Presidente do Fed de Atlanta se diz "confortável" em manter juros inalterados em novembro

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que ficaria "totalmente confortável" em manter a taxa de juros inalterada na próxima reunião do banco central dos Estados Unidos, acrescentando que a "instabilidade" dos dados recentes sobre inflação e emprego pode justificar a manutenção dos juros na faixa atual em novembro.

Em uma entrevista ao The Wall Street Journal, Bostic afirmou que, em suas próprias projeções apresentadas no mês passado, ele havia previsto apenas um corte de 25 pontos-base nas duas últimas reuniões do Fed no ano.

"Para mim, essa instabilidade está na linha de que talvez devêssemos fazer uma pausa em novembro. Estou definitivamente aberto a isso", disse Bostic ao jornal.

(Por Ann Saphir)

