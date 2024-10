Presidente da Alerj chama Paes de vagabundo após prefeito falar em extorsão

O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil), chamou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), de "vagabundo" durante sessão nesta quinta (10).

O que aconteceu

"É muito grave um vagabundo chamado Eduardo Paes acusar o Parlamento de extorsão", disse o deputado estadual . "Vai trabalhar que a eleição já passou. Não me confunda com [ex-candidato Alexandre] Ramagem [PL] ou com ninguém", afirmou o presidente da Assembleia Rio.

Declaração é resposta à afirmação do prefeito de que lideranças da Alerj interferem no governo do estado com "ameaças" e "extorsões". "Respeite o Parlamento do estado do RJ, porque aqui ninguém faz extorsão, muito menos ameaça", disse o deputado.

Bacellar afirmou ainda que a Câmara Municipal é "puxadinho da prefeitura". "Não confunda o seu presidente da Câmara, que é subserviente à vossa excelência, com a minha pessoa, que não é subserviente a ninguém."

O presidente da Alerj disse que o prefeito se "ajoelhou no chão" para recebê-lo para tomar um café no Palácio Tiradentes. "Nunca pedi para encontrar com esse cidadão. [...] Não gosto desse tipo de graça, dessa palhaçada", afirmou. Ele chamou Paes para um debate na praça 15, ponto central da capital fluminense "para todo mundo ver".

Bacellar afirmou que Paes está "se achando", após o resultado das eleições (o prefeito foi reeleto com 60,47%). Ele ainda relembrou momentos em que o prefeito esteve em desavenças com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Meteu a porrada no PT, meteu a porrada em Lula."

Eu acho que dá para ele [Cláudio Castro] governar com uma parte da oposição, para não se juntar a ameaças, extorsões, seja lá o que ele sofre que gera essa relação dele de tanto temor. Ele é governador pelos próximos dois anos, e não podemos deixar o estado ser destruído.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, em entrevista ao jornal O Globo, publicada quarta (9)