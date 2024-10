Vereador campeão de votos é do PL em 10 das 26 capitais; só 4 são mulheres

O PL (Partido Liberal) tem dez dos 26 candidatos a vereador mais votados em cada capital nas eleições de 2024. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, há outros 11 partidos na mesma lista — a maioria deles, de centro e de direita.

O que aconteceu

Partido de Jair Bolsonaro teve o mais votado para câmaras municipais em capitais das cinco regiões do país. O vereador mais votado é do do PL em Belo Horizonte, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo (veja a relação completa no fim do texto).

PSD e Progressistas também se destacam na lista. Partido presidido por Gilberto Kassab fez o mais votado em Aracaju, São Luís e Teresina, enquanto a legenda do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, levou em João Pessoa, Rio Branco e Salvador. Já em Curitiba e Porto Velho, os mais votados são filiados ao Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em oito capitais, os mais votados são de outros oito partidos. Democracia Cristã, MDB, PDT, Podemos, PSB, PSDB, PT e União Brasil alcançaram a marca em Boa Vista, Belém, Campo Grande, Macapá, Recife, Palmas, Vitória e Natal, respectivamente. Com exceção de PDT, PT e PSB, são legendas de centro e de direita.

Mulheres são minoria entre mais votados

Só há quatro mulheres na lista dos vereadores mais votados em cada capital em 2024. São elas: Samantha Iris (PL), de Cuiabá, Priscila Costa (PL), de Fortaleza, Silvane Ferraz (MDB), de Belém, e Karla Coser (PT), de Vitória. Apesar de serem 52% da população brasileira, segundo o Censo, as mulheres foram apenas 13% entre os eleitos tanto paras as prefeituras quanto para as câmaras em 2024.

Mais votados do passado passam bastão para nova geração. Em Belo Horizonte, Pablo Almeida agradeceu a ajuda de Nikolas Ferreira, deputado federal mais votado do país em 2022. Já em São Paulo, Lucas Pavanato teve o apoio de Fernando Holiday, quinto vereador mais votado em 2020. Todos são do PL.

Lista inclui cônjuges de políticos. Primeira colocada em Cuiabá, Samantha Iris (PL) é esposa de Abilio Brunini (PL), que disputa a prefeitura da cidade no segundo turno contra Lúdio Cabral (PT). Já Marcio Reis, mais votado de Palmas, é marido de Vanda Monteiro (União), deputada estadual na Assembleia Legislativa do Tocantins.

Vínculo com Bolsonaro contou pontos em várias capitais. Major Vitor Hugo (PL-GO) foi líder de governo do ex-presidente na Câmara dos Deputados. Já Carlos Bolsonaro (PL-RJ) é filho de Bolsonaro. "Sem dúvidas, a esmagadora maioria [dos 130.480 votos veio] por conta da força do presidente", disse no Instagram.

Eu imaginava que teria chances, mas não fazia ideia de que seria a mulher mais votada da história de Cuiabá

Samantha Iris (PL), vereadora mais votada em Cuiabá, no Instagram

Eram quase 700 candidatos. A eleição foi, de longe, a mais difícil que já disputei

Major Vitor Hugo (PL), vereador mais votado em Goiânia, no Instagram

Pavanato começou no meu gabinete como estagiário e, em pouco tempo, demonstrou coragem e a determinação de defender a verdade tão rara no nosso meio político (...) A vitória de Pavanato é a nossa vitória

Fernando Holiday (PL), vereador em São Paulo, no Instagram

Quais foram os vereadores mais votados em cada capital em 2024?

Aracaju: Ricardo Vasconcelos (PSD) - 11.120 votos

Belém: Silvane Ferraz (MDB) - 21.561 votos

Belo Horizonte: Pablo Almeida (PL) - 39.960 votos

Boa Vista: Roberto Franco (DC) - 4.043 votos

Campo Grande: Marquinhos Trad (PDT) - 8.567 votos

Cuiabá: Samantha Iris (PL) - 7.460 votos

Curitiba: Jasson Goulart (Republicanos) - 21.684 votos

Florianópolis: Gemada (PL) - 6.968 votos

Fortaleza: Priscila Costa (PL) - 36.226 votos

Goiânia: Major Vitor Hugo (PL) - 15.678 votos

João Pessoa: Guga Pet (PP) - 10.320 votos

Macapá: Alexandre Azevedo (Podemos) - 4.857 votos

Maceió: Luciano Marinho (PL) - 14.780 votos

Manaus: Sargento Salazar (PL) - 22.594 votos

Natal: Robson Carvalho (União) - 9.785 votos

Palmas: Marcio Reis (PSDB) - 2.912 votos

Porto Alegre: Jessé Sangalli (PL) - 22.966 votos

Porto Velho: Márcio Pacele (Republicanos) - 4.692 votos

Recife: Romerinho Jatobá (PSB) - 20.264 votos

Rio Branco: Bruno Moraes (PP) - 5.898 votos

Rio de Janeiro: Carlos Bolsonaro (PL) - 130.480 votos

Salvador: Jorge Araújo Repórter (PP) - 36.065 votos

São Luís: Douglas Pinto (PSD) - 16.036 votos

São Paulo: Lucas Pavanato (PL) - 161.386 votos

Teresina: Eduardo Draga Alana (PSD) - 9.233 votos

Vitória: Karla Coser (PT) - 7.256 votos