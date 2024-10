Petróleo sobe impulsionado por risco de resposta israelense contra o Irã

Os preços do petróleo subiram, nesta quinta-feira (10), diante do temor dos investidores de uma possível represália israelense contra instalações petrolíferas no Irã, enquanto também avaliavam o impacto do furacão Milton nos Estados Unidos.

Assim, a cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 3,68%, para 79,40 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento em novembro, subiu 3,56%, para 75,85 dólares.

"Alguns pensam que Israel se aproxima de algum tipo de ataque em resposta aos lançamentos de mísseis iranianos [...] e há forte possibilidade de que as instalações petrolíferas iranianas estejam no ponto de mira", explicou Stewart Glickman, analista da CFRA.

Os mercados "decidiram hoje que as probabilidades eram maiores, por isso os preços do petróleo também subiram", acrescentou.

Em 1º de outubro, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel, um ataque em resposta ao assassinato do chefe do movimento palestino Hamas em Teerã, do chefe do Hezbollah libanês e do general do Exército de Guardiões da Revolução Islâmica iraniana (IRGC, na sigla em inglês) em um ataque israelense perto de Beirute.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu na quarta-feira que a resposta de seu país ao ataque de mísseis iranianos será "mortal, precisa e surpreendente".

Além disso, os investidores começaram a avaliar o impacto do furacão Milton, de categoria 3 em uma escala de 5, que tocou terra no estado da Flórida na noite de quarta-feira, provocando tornados, inundações e danos consideráveis.

Mais de 3 milhões de famílias estavam sem eletricidade na manhã desta quinta-feira. Os cortes de energia afetaram "alguns postos de combustível", por isso acredita-se que Milton reduzirá "temporariamente" a demanda de gasolina, apontou Glickman.

