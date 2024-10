Pesquisa Datafolha para 2º turno em SP: veja quem está na frente

Do UOL, em São Paulo (SP)

O instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira (10) a pesquisa de intenção de votos para o segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo (SP). Segundo o levantamento, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), tem vantagem sobre Guilherme Boulos (PSOL).

O que mostra a pesquisa Datafolha?

De acordo com o instituto, candidato à reeleição tem 55% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33%. Os números são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Ricardo Nunes (MDB): 55% Guilherme Boulos (PSOL): 33% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 2%

Pesquisa espontânea

Veja os números quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado.

Ricardo Nunes (MDB): 41% Guilherme Boulos (PSOL): 29% "No 15": 2% "No atual": 2% Outras respostas: 4% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 12%

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Globo e Folha de S.Paulo. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-04306/2024.

Como era o cenário antes do primeiro turno?

O instituto Datafolha testou cenários para o segundo turno na sua última pesquisa, divulgada no último sábado (5), na véspera da votação que levou Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) ao segundo turno.

À época, a sondagem do Datafolha mostrou a seguinte projeção entre os candidatos na disputa do segundo turno:

Ricardo Nunes (MDB) 52% x 37% Guilherme Boulos (PSOL)

No último levantamento, haviam sido testados também cenários com Pablo Marçal (PRTB) no segundo turno. Tanto Nunes quanto Boulos venceriam o "ex-coach".