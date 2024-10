Personagens do Ursinho Pooh representam mesmo transtornos mentais?

De 2019 para cá, muitas pessoas têm compartilhado nas redes sociais um "teste de patologia do Ursinho Pooh". Nele, a pessoa responde 33 perguntas e recebe um gráfico dizendo qual porcentagem ela atingiu de cada personagem do desenho, cada um representando uma das sete condições psiquiátricas abaixo:

TDA (transtorno de déficit de atenção): representado por Pooh, caracterizado por sintomas como falta de atenção, desorganização, inquietação e impulsividade. Ansiedade: relacionada ao Leitão, que tem ansiedade devido ao seu medo de barulhos e tendência a querer ficar sozinho constantemente. TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade): seria o Tigrão, que não consegue ficar parado, é impulsivo e está sempre em constante movimento. TOC (transtorno obsessivo-compulsivo): o coelho Abel, que mostra uma necessidade de organização constante e, quando algo não está sob seu controle, fica muito aflito e nervoso. Autismo: o filhote de canguru Guru, por sempre ignorar o que está ao seu redor e procurar refúgio na bolsa de sua mãe Can, que em alguns testes similares aparece relacionada ao transtorno de ansiedade social. Depressão: teria relação com Bisonho, ou Ió, que constantemente aparece triste ou sem interesse ou prazer em realizar atividades. Esquizofrenia: seria representada por Christopher, pois tudo o que acontece no Bosque é fruto de sua imaginação. O personagem sofreria de perda de contato com a realidade, alucinações, falsas convicções, pensamento e comportamento anômalo.

Não se baseie por esse teste

De acordo com o psiquiatra Rodrigo Leite, não dá para diagnosticar patologias mentais ou neurológicas em um teste como esse. "Os questionários de autoavaliação normalmente induzem a uma resposta, portanto qualquer um tem a chance de ter um resultado falso positivo, dependendo de como está naquele dia", esclarece.

Leite explica que normalmente o diagnóstico de uma doença psiquiátrica precisa de uma avaliação presencial, que leva em conta o histórico da pessoa e pode durar até mais de uma consulta.

Vale por brincadeira, mas atenção

Imagem: iStock

Não espere o teste dar uma porcentagem alta em algum transtorno para buscar ajuda especializada, a avaliação de um profissional é a melhor forma de ter certeza de um diagnóstico e também ter acesso ao tratamento adequado.

Além disso, tem circulado por aí que o teste foi feito com base em um estudo publicado no Canadian Medical Association Journal em 2000. De fato, um estudo sobre os transtornos psiquiátricos representados pelos personagens desse desenho foi feito e publicado. No entanto, os diagnósticos oferecidos pelo teste e os apresentados pelo estudo diferem em muitos pontos.

No trabalho científico, os pesquisadores se baseiam no então DSM-4 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) para classificar os personagens com os problemas de saúde mental.

Já no teste da internet não ocorreu dessa forma e muitos resultados e personagens foram alterados. Ou seja, houve uma livre interpretação do trabalho acadêmico, o que invalida o embasamento científico que o teste ou quem o oferece possa pregar ter.

*Com informações de reportagem publicada em 02/06/2019