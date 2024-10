Paraná Pesquisas para 2º turno da Prefeitura de SP: quem subiu e quem caiu

Do UOL, em São Paulo (SP)

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (10) seu primeiro levantamento da corrida pela Prefeitura de São Paulo (SP) após o primeiro turno das Eleições 2024.

O que mostra o novo levantamento Paraná Pesquisas

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) cresceram em comparação com simulações anteriores de segundo turno. Na projeção da última sondagem do Paraná Pesquisas, divulgada na última sexta-feira (4), o prefeito oscilou 2,2 pontos percentuais, de 50,6% para 52,8%. Já o candidato do PSOL cresceu 3,7 pontos, de 35,3% para 39%.

A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. A projeção é da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Ricardo Nunes: 52,8% (eram 50,6%) x Guilherme Boulos: 39% (eram 35,3%) Branco, nulo ou nenhum: 4,8% Não sabe ou não respondeu: 3,4%

Rejeição de Boulos é maior

Cerca de 48,1% dos entrevistados disseram que não votariam em Boulos "de jeito nenhum". Outros 33,1% responderam que não votariam em Nunes em nenhuma hipótese, conforme o levantamento.

Os votos em Nunes também estão mais bem consolidados. Aproximadamente 37% afirmam que "com certeza votaria nele para prefeito", contra 31,7% em Boulos.

Mulheres preferem Nunes

O prefeito tem a preferência de 54,2% do eleitorado feminino, contra 36,9% de Boulos. O candidato do PSOL também perde entre os homens: tem 41,5% da preferência entre eles, contra 51,1% do atual prefeito.

Nunes é o preferido em todas as faixas de idade, exceto entre 16 a 24 anos, parcela em que há empate técnico entre os dois candidatos.

De 16 a 24 anos: Nunes (46,2%); Boulos (43,8%)

Nunes (46,2%); Boulos (43,8%) De 25 a 34 anos: Nunes (54,2%); Boulos (37,4%)

Nunes (54,2%); Boulos (37,4%) De 35 a 44 anos: Nunes (53,8%); Boulos (39,2%)

Nunes (53,8%); Boulos (39,2%) De 45 a 59 anos: Nunes (52,4%); Boulos (39%)

Nunes (52,4%); Boulos (39%) 60 anos ou mais: Nunes (54,1%); Boulos (37,9%)

No recorte por escolaridade, o emedebista lidera:

Ensino fundamental: Nunes (50,3%) Boulos (41,3%)

Nunes (50,3%) Boulos (41,3%) Ensino médio: Nunes (55,2%) Boulos (35,7%)

Nunes (55,2%) Boulos (35,7%) Ensino superior: Nunes (52,1%) Boulos (40,7%)

Metodologia

O instituto entrevistou pessoalmente 1.200 eleitores. A pesquisa tem 95% de confiança. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08049/2024.