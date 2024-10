Países do Golfo pedem aos EUA que impeçam Israel de bombardear instalações petrolíferas do Irã

DUBAI (Reuters) - Países do Golfo estão pressionando Washington para impedir que Israel ataque instalações petrolíferas do Irã por estarem preocupados com a possibilidade de suas próprias instalações petrolíferas serem atacadas pelos aliados de Teerã, caso o conflito se agrave, disseram três fontes do Golfo à Reuters.

Como parte de suas tentativas de evitar serem pegos no fogo cruzado, os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Qatar, também estão se recusando a permitir que Israel sobrevoe seu espaço aéreo para qualquer ataque ao Irã e transmitiram isso a Washington, disseram as três fontes próximas aos círculos governamentais.

Israel prometeu que o Irã pagará por seu ataque com mísseis na semana passada, enquanto Teerã disse que qualquer retaliação seria recebida com grande destruição, aumentando os temores de uma guerra mais ampla na região, que poderia atingir os Estados Unidos.

As ações dos países do Golfo ocorrem após um esforço diplomático do Irã, xiita não árabe, para persuadir seus vizinhos sunitas do Golfo a usarem sua influência em Washington, em meio a preocupações crescentes de que Israel poderia atacar as instalações de produção de petróleo do Irã.

Durante reuniões nesta semana, o Irã advertiu a Arábia Saudita que não poderia garantir a segurança das instalações petrolíferas do reino do Golfo se Israel recebesse qualquer assistência para realizar um ataque, disseram à Reuters uma autoridade sênior iraniana e um diplomata iraniano.

Ali Shihabi, um analista saudita próximo à corte real saudita, disse: "Os iranianos declararam: 'Se os países do Golfo abrirem seu espaço aéreo para Israel, isso seria um ato de guerra'. Mas (a Arábia Saudita) não permitirá que ninguém use seu espaço aéreo".

O diplomata disse que Teerã enviou uma mensagem clara a Riad de que seus aliados em países como o Iraque ou o Iêmen poderiam reagir se houvesse qualquer apoio regional a Israel contra o Irã.

Um possível ataque israelense foi o foco das conversas na quarta-feira entre o governante saudita de fato, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que estava em uma viagem pelo Golfo para angariar apoio, segundo fontes do Golfo e do Irã.

A visita do ministro iraniano, juntamente com as comunicações saudita-americanas no nível do ministério da defesa, fazem parte de um esforço coordenado para lidar com a crise, disse à Reuters uma fonte do Golfo próxima aos círculos governamentais.

Uma pessoa em Washington familiarizada com as discussões confirmou que as autoridades do Golfo entraram em contato com seus homólogos norte-americanos para expressar preocupação com o possível alcance da retaliação esperada de Israel.

A Casa Branca não quis comentar quando perguntada se os governos do Golfo haviam solicitado a Washington que garantisse que a resposta de Israel fosse comedida. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversaram na quarta-feira sobre a retaliação israelense em uma ligação que ambos os lados descreveram como positiva.

Jonathan Panikoff, ex-vice-oficial de inteligência nacional dos EUA para o Oriente Médio e atualmente no think-tank Atlantic Council em Washington, disse: "É provável que a ansiedade dos Estados do Golfo seja um ponto de discussão importante com os pares israelenses na tentativa de convencer Israel a dar uma resposta cuidadosamente calibrada".

PETRÓLEO EM RISCO?

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que é liderada de fato pela Arábia Saudita, tem capacidade de petróleo sobressalente suficiente para compensar qualquer perda de suprimento iraniano se uma retaliação israelense derrubasse algumas das instalações do país.

No entanto, grande parte dessa capacidade sobressalente está na região do Golfo, portanto, se as instalações petrolíferas da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, também forem atingidas, o mundo poderá enfrentar um problema de fornecimento de petróleo.

A Arábia Saudita tem sido cautelosa sobre um ataque iraniano às suas usinas de petróleo desde que um ataque em 2019 ao campo petrolífero da Aramco fechou mais de 5% do fornecimento global de petróleo. O Irã negou envolvimento.

Riad teve uma reaproximação com Teerã nos últimos anos, mas a confiança continua sendo um problema. Barein, Kuwait, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos abrigam instalações militares ou tropas dos EUA.

As preocupações com as instalações de petróleo e a possibilidade de um conflito regional mais amplo também foram fundamentais para as conversas entre as autoridades dos Emirados e suas contrapartes norte-americanas, disse outra fonte do Golfo.

Em 2022, os houthis alinhados ao Irã no Iêmen dispararam mísseis e drones contra caminhões de reabastecimento de petróleo perto de uma refinaria de petróleo de propriedade da empresa estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, a Adnoc, e reivindicaram o ataque.

"Os países do Golfo não estão permitindo que Israel use seu espaço aéreo. Eles não permitirão a passagem de mísseis israelenses, e há também a esperança de que eles não atinjam as instalações de petróleo", disse a fonte do Golfo.

As três fontes do Golfo enfatizaram que Israel poderia direcionar os ataques através da Jordânia ou do Iraque, mas usar o espaço aéreo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos ou do Qatar estava fora de cogitação e era estrategicamente desnecessário.

Analistas também destacaram que Israel tem outras opções, incluindo a capacidade de reabastecimento no ar que permitiria que seus jatos voassem pelo Mar Vermelho até o Oceano Índico, seguissem para o Golfo e depois voltassem.

De acordo com duas altas autoridades israelenses, Israel vai calibrar sua resposta e, até quarta-feira, ainda não havia decidido se atacaria campos de petróleo do Irã.

A opção foi uma das várias apresentadas pelo establishment de defesa aos líderes israelenses, de acordo com as autoridades.

*(com Maha El Dahan e Hadeel Al Sayegh em Dubai; Humeyra Pamuk, Matt Spetalnick e Jonathan Landay em Washington e Maayan Lubell em Jerusalém)