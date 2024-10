Metais: ouro fecha em alta, impulsionado por incerteza econômica nos EUA e Oriente Médio -

O ouro voltou a fechar a sessão desta quinta-feira, 10, em alta, com ganhos impulsionados por incertezas sobre a situação econômica dos Estados Unidos e pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,51%, a US$ 2.639,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e os pedidos de auxílio-desemprego trouxeram perspectivas divergentes sobre a "saúde" da economia americana, o que deixou o dólar e os juros dos Treasuries voláteis, mas apoiou o ouro.

Alguns analistas acreditam que o mercado de trabalho está se deteriorando mais do que o esperado, enquanto outros refletem o aumento de pedidos de auxílio-desemprego aos desastres naturais que aconteceram nas últimas semanas nos EUA. Ao mesmo tempo, houve aceleração no núcleo do CPI americano, gerando incerteza sobre as condições econômicas e próximos passos do Federal Reserve (Fed).

De acordo com análise feita pela XS.com, o metal precioso também está se beneficiando com as escaladas geopolíticas no Oriente Médio. É esperado que Israel responda ao ataque feito pelo Irã na última semana, o que aumenta a preocupação com a região. "À medida que os mercados tentam antecipar a resposta de Israel ao ataque iraniano da semana passada, a demanda por refúgio seguro parece um fator de suporte para o ouro", explica. *Com informações da Dow Jones Newswires.